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Дневник из Минска: Невероятные женщины

96-летняя женщина кричит на Лукашенко по телевизору. Янка Беларусь рассказывает о повседневной жизни в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 1.

Frauen stehen beieinander, eine hat sich die Fahne der russischen Oppsition umgehängt

Foto: Valery Sharifulin/ITAR-TASS/imago

Вчера вечером женщины вышли маршем в поддержку арестованной Марии Колесниковой, которую хотят посадить в тюрьму от 2 до 5 лет за попытку захвата власти. И их пожалуй впервые за месяц протестов начала задерживать полиция. Страшно ли им? Да, страшно. Выйдут ли они снова? Да, выйдут. Я говорю с этими женщинами. Они мне рассказывают, что во многих семьях сейчас психологические проблемы, мужья не хотят отпускать своих жен на митинги, некоторые даже угрожают разводом. Но женщины вдохновились примером Светланы Тихановской и намерены требовать у власти будущего для своих детей.

«Моя бабушка, которой 96 лет – самая большая оппозиционерка в нашей семье. Она недавно сломала шейку бедра и лежит в кровати сейчас дома. Она смотрит телевизор, полный пропаганды, ругается с ним и кричит: «Лукашенко, уходи» – с улыбкой рассказывает мне Аня.

Tagebuch aus Minsk

Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

«Я работаю в салоне красоты. Недавно у нас была клиентка, которая сразу начала говорить о том, какой хороший Лукашенко. Так вот, наши мастера отказались делать ей маникюр» – делится Надя.

«Я попыталась посмотреть интервью Лукашенко, которое он давал недавно, и не могла остановить смех. Мне показалось, что я попала на вечер stand up. Невозможно же этот абсурд воспринимать всерьез» – добавляет Арина.

Но самая замечательная история у Татьяны: «Мне на работе сказал начальник: «Я знаю твою гражданскую позицию. Если тебя с митинга заберут в тюрьму на 10 суток, мы напишем, что ты в отпуске за свой счет. И поможем оплатить штраф»

Эти женщины невероятные! Я думаю, их никто не сможет победить!

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Kolumne Дневник из Минска

Kolumne von

45 лет. Журналист-фрилансер.С рождения живёт и работает в Минске. Коротко про себя говорит: „Моя жизнь очень хорошая. Мне всё очень интересно наблюдать, слушать, чувствовать, трогать и нюхать“. Писать старается на темы, которые бросают вызов.

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