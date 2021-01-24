Чемпионат мира хоккею 2021 в Беларуси : Такой хоккей нам не нужен

Простые белорусы с радостью приняли отмену чемпионата мира по хоккею. Янка Беларус рассказывает о бурных временах в Минске. Эпизод 54.

В понедельник 18 января Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отказе проведения чемпионат мира в Беларуси. Решение о новом месте для чемпионата будет принято позже. Это всего второй случай за 84 чемпионата мира по хоккею, когда турнир переносят из одной страны в другую. Предыдущий случай был в 1969 – турнир должен был пройти в Праге, но случилось советское вторжение в Чехословакию.

Мне кажется, все, кто выступал за отмену этого чемпионата – добились почти нереального. Включая простых белорусов. Например, на предыдущей неделе наши люди стали атаковать в социальных сетях ключевых спонсоров спортивного мероприятия. С хэштегом #dontplaywithdictator в сети было много постов, в которых объяснялось, что в условиях диктатуры и репрессий проведение чемпионата неприемлемо.

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Первым от спонсорства отказался косметический бренд Nivea (принадлежит немецкой компании Beiersdorf), чьи синие логотипы присутствовали на чемпионатах более 10 лет. „Nivea Men выступает за уважение и единение и противостоит всем формам дискриминации и насилия.

Оценив текущую ситуацию, мы решили, что Nivea Men не будет спонсировать Чемпионат мира по хоккею 2021 года, если подтвердится, что он должен пройти в Беларуси“, – так представитель компании в Инстаграм прокомментировал свою позицию. Это был выдающийся маркетинговый ход: не просто снижение репутационных рисков, но и увеличение объемов продаж в регионе! Не вложив ни копейки в рекламу!

Белорусские соцсети взорвал флешмоб: фото с продукцией Nivea со словами благодарности. „Я с детства за Nivea! И раньше покупал и еще пойду сейчас куплю“, „Ну теперь понятно, что не стыдно дарить на гендерные праздники в феврале-марте!“, „Белорусы Niveaятные! (игра слов: Мария Колесникова в свое время назвала белорусов невероятными, начало этого слова по-русски звучит созвучно со словом Nivea – прим. автора)“

Второй титульный спонсор, чешский автопроизводитель Škoda (входит в концерн Volkswagen), был атакован как в соцсетях, так и офф-лайн: беларусы приехали к заводоуправлению и устроили пикет. Компания отреагировала достойно: к активистам вышел пресс-секретарь, вынес термосы с чаем и сказал, что поддерживает акцию. А на следующий день, 16 января, компания официально сообщила об отказе от спонсорства: „Мы гордимся партнерством с Чемпионатом мира на протяжении уже 28 лет. Но мы также уважаем и продвигаем права человека“.

Белорусы отреагировали: „Хотел поменять машину на новую, теперь вот присматриваюсь к „Škoda“, „Машина, конечно, дороже крема, но теперь тоже в моем списке покупок“. После отказа немецкой компании Liqui Moly, которая выпускает автомобильные смазочные компоненты и спонсирует хоккейные чемпионаты с 2017 года, белорусы пообещали даже делать бутерброды с машинным маслом и есть их (это, конечно, шутка). Но нацеленность Liqui Moly на справедливость, уважение и свободу тоже не осталась незамеченной.

„Что ж, Саша, если хочешь играть в свою любимую игру, то, пожалуйста, оплачивай это из своего личного кармана“ – такова была реакция социума.

А еще Международный олимпийский комитет приостановил финансирование Национального олимпийского комитета Беларуси (НОК): теперь олимпийские стипендии будут вручать непосредственно спортсменам. Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин рассказал, как удалось привлечь внимание: „Достучаться до Международного олимпийского комитета было достаточно легко. Более 15 человек, заслуженных спортсменов, отсидели сроки от 7 до 15суток, порядка 10 человек потеряли место в сборной. При этом ни одного заявления или протеста от беларуского НОК не было. НОК нужен для того, чтобы защищать права спортсменов, но здесь он, очевидно, был не на их стороне“.

А председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков, ранее уже засветившийся в не самых приятных ситуациях, откомментировал решение несколько истерично: „Хочу персонально обратиться к представителям так называемого фонда солидарности спортсменов. Особенно к бывшим профессиональным спортсменам. Сегодня вы празднуете победу, отняв у белорусского народа настоящий праздник. После этого вы не можете называться белорусами! Вы предатели! Вы забрали чемпионат мира, в первую очередь у тысячи занимающихся хоккеем детей.

Эти 17 дней, на протяжении которых длится чемпионат мира, могли бы привлечь в нашу страну не только мировых хоккейных звезд, настоящих кумиров миллионов мальчишек, на которых равнялось бы новое поколение хоккеистов, но и десятки тысяч иностранных болельщиков и сотни представителей СМИ, которые могли бы на собственном опыте убедиться в невероятной красоте Беларуси, гостеприимстве нашего народа и уровне безопасности в нашей стране. К сожалению, процедура, предусмотренная Международной федерацией хоккея, не предусматривает возможности апелляции“.

Очень интересно, кто дал право Дмитрию судить людей, которые были осуждены за свои политические взгляды. И кто дал право говорить от имени всего белорусского народа. Народ ведь сказал: нам не нужен этот дорогостоящий праздник, экономика Беларуси уже в плачевном состоянии. Про уровень безопасности Дмитрию тоже должно быть хорошо известно, ведь ранее федерация хоккея ссылалась на индекс безопасности Numbeo. Согласно которому, если в прошлом году Беларусь занимала 16-е место из 129 (между Хорватией и Данией), то на начало 2021 года наша страна потеряла сразу 98 позиций и опустилась на 114-е место. Теперь наши соседи – Доминиканская Республика и Кения. Из всех европейских стран Беларусь уверенно занимает последнее место.

Я, как беларус, настоящий беларус, ответственно заявляю: даже если произойдет чудо и эпидемиологическая ситуация в мире исчезнет в открытый космос, я не могу гарантировать, что иностранец, который приехал на чемпионат, не получит случайно удар дубинки по голове от отряда милиции особого назначения или не будет брошен в тюрьму на несколько суток просто потому что гулял не по той улице.

Мне стыдно за эту милицию, за этих чиновников, которые убивают мою страну и мой народ, а не улетают в открытый космос (мы, белорусы, могли бы договорится с Илоном Маском, на это, мне кажется). Я не хочу стыдиться, я хочу с гордостью показывать своим немецким друзьям, которые обязательно когда-нибудь приедут сюда как туристы, свой любимый и безопасный Минск, и свою по-настоящему красивую Беларусь.