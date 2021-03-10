Экстрадиция по-белорусски : „Раньше ад замерзнет“

Власти хотят вернуть Тихановскую в Беларусь. Прямо в тюрьму. Янка Беларус рассказывает о происходящем в Беларуси в эти тревожные времена. Эпизод 67.

В начале марта cледственный комитет передал в Генеральную прокуратуру документы на экстрадицию Светланы Тихановской. Данное ведомство сегодня сообщило, что завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Тихановской.

Обвиняемые, включая Тихановскую, собрались 5 августа 2020 года и обсуждали план по организации массовых беспорядков, захват зданий администраций и назначение вместо их глав своих лиц. Тихановская не просто поддержала этот план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения этого преступления. Наверное, лопат и вил в том числе.

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Чудом видеозапись этого преступного сговора попала в руки доблестных сотрудников Следственного комитета. Все злоумышленники, кроме Тихановской, уже арестованы. Просто скажу, что это сотрудники того же самого Следственного комитета, которые считают что протестующего Александра Тарайковского правомерно расстреляли 10 августа 2020 года за то, что он „направился в сторону силовиков“ и „нагло и целенаправленно стоял“. В канале МВД до сих пор висит сообщение о том, что Тарайковский погиб от взрыва бомбы в руке.

У белорусов есть несколько вопросов к этому ведомству: это законно вести скрытое наблюдение за кандидатом в президенты? ОК, вы скажете, что было разрешение, были подозрения и так далее. Но тогда вопрос другой: почему её сразу не арестовали тогда? Почему выпустили за границу? Этим видео вы ещё больше показываете свою некомпетентность и беспомощность. И то, что ни на какие переговоры с Западом этот режим уже не может рассчитывать. Ведь у него семь пятниц на неделе.

Если же мы допускаем, что Тихановская законно объявлена в розыск, то считаем, что нужно немедленно привлечь к ответственности и всех причастных к финансированию и укрывательству этой „преступницы“. Но тут есть конфликт законов и здравого смысла. Ранее Лукашенко объявлял, что якобы власти Беларуси организовали выезд Тихановской в Литву. И ей даже дали для проживания 15 000 долларов США, которые взяли с государственного предприятия.

Что это такое? Разбазаривание бюджета? Поддержка терроризма, ведь Тихановская по данным Следственного комитета сама собралась из личных средств оплатить беспорядки? Нестыковка какая-то получается. Тем более, что в недавнем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Тихановская рассказывала, что находится в Литве в статусе официального гостя, ей предоставлены охрана и место проживания, она получает зарплату, которая выплачивается всем сотрудникам её офиса с помощью фондов и личных пожертвований, а все зарубежные поездки оплачиваются принимающей стороной.

Министр иностранных дел Габриэлиус Ландсбергис 5 марта прокомментировал запрос Генпрокуратуры Беларуси об экстрадиции Святланы Тихановской: „Литва была и будет каменной стеной, где найдут убежище преследуемые режимами демократические силы. Таким образом, каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режиму – ни из-за своей борьбы за демократию, ни за свободу слова или религии. И мы можем сказать белорусскому режиму, что ад замерзнет раньше, чем мы начнем рассматривать ваши требования“.