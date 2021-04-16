Проверки в Беларуси : Опасные языковые школы

В Беларуси проверяют все организации, финансируемые из-за границы. Ольга Декснис рассказывает про события в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 76.

В Беларуси проверяют все организации, финансируемые из-за границы, в том числе и школы иностранных языков. Ищут тех, кто „расшатывает страну“. Ольга Декснис рассказывает про события в Минске в эти тревожные времена. Эпизод …

На днях Лукашенко на совещании по внешнеполитической тематике потребовал разобраться с работой иностранных фондов, финансируемых из-за рубежа некоммерческих организаций, в том числе, и языковых школ. Мол, „под боком работают деструктивные структуры“. И он уже давно понял, „кто есть кто“.

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„Давно надо было провести проверки курсов изучения языков, скаутских организаций и других подобных им структур, управляемых и финансируемых из-за границы. Возьмите в свои руки и разрулите“, – Лукашенко дал поручение уполномоченному по делам религий и национальностей Александру Румаку“.

Семья Ольги и Александра Будай с двумя детьми уехали в Польшу из провинциального города Сморгонь (что в 76 километрах от Вильнюса). Муж покинул страну в сентябре, после двух „отсидок“ за участие в митинге, и за „клевету“ на сотрудников милиции. А Ольга с детьми уехала перед новым 2021 годом. До отъезда ее судили за участие в митинге, но позже решение было отменено. Она подала жалобу в установленный срок и в установленном порядке. Правозащитники нашли в постановлении суда множественные неточности и ошибки (неверные даты, паспортные данные и участие в шествии). На двоих у семьи штрафы на 300 евро.

Но на этом репрессии властей против белорусов не закончились. Кстати, муж был главным инженером на хлебозаводе и идеологом (это значит, что проводил лекции на укрепление позиций власти среди работников). А у Ольги есть своя школа иностранных языков. Там преподают английский, польский и немецкий. Сейчас ее школу, как и многие другие в Беларуси трясет прокуратура на наличие деструктивных настроений.

- До августа 2020 года я была аполитичной, – рассказывает Ольга. – К нам в город приезжала Светлана Тихановская, и мы вдохновились тем, что есть альтернативные кандидаты на пост президента. Когда по телевизору озвучили, что „победил“ Лукашенко с цифрами более 80 %, мы не могли молчать и вышли на акции. Это было как праздник: с детьми, с коляской, люди хлопали в ладоши, пели.

- На следующее утро к нам пришли с обыском, мужа забрали на сутки. Потом его обвинили в изготовлении и распространении листовок с данными милиционеров и властей (такие листовки белорусы расклеивали на столбах по всей стране, чтобы люди знали „своих героев“.) Изъяли всю технику, телефоны и планшеты. По делу проходило несколько человек. Сейчас два человека получили реальные сроки. Один – два года химии в колонии, второй – два года домашней химии. А муж в международном розыске, дело на нем до сих пор висит.

- Что сейчас с вашей языковой школой?

- В стране усиленно копают под польский язык в связи с притеснением союза поляков в Беларуси. Кроме обучающей программы, у нас запросили еще и личные данные студентов, но мы их не будем разглашать. Готовим ответ прокурору. Государству не выгодны думающие люди со своей позицией. Белорусское руководство ведет к тому, чтобы прекратить изучение польского вовсе и разорвать всяческие отношения с Польшей, которая открыто поддерживает белорусов в борьбе с режимом и не выдает граждан.

- Я очень скучаю по Беларуси, но вернуться пока что не можем, это небезопасно. Когда вернемся даже не представляю?! Но сидеть и ждать чего-то не могу. Живем сегодняшним днем, пытаемся идти вперёд, начиная жизнь с ноля в новой стране.