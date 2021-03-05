Безопасность в Беларуси : Зло приходит из-за границы

Президент Лукашенко представляет новую стратегию безопасности. Ольга Декснис рассказывает про события в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 66.

На днях президент встретился с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем, чтобы выбрать новую стратегию безопасности Беларуси.

Один из вопросов, который обсудили на встрече Лукашенко и Вольфович касался обеспечения стабильности и безопасности внутри страны в текущем непростом году.

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- В соответствии с нашими условиями нам надо серьезно выстроить, а кое-где и перестроить работу Совета безопасности, – цитирует Лукашенко сайт президента. – Совет безопасности должен собираться регулярно. На нем должны обсуждаться фундаментальные вопросы безопасности и обороны нашего государства. Как правильно было отмечено, сегодня безопасность многосторонняя. Начиная от продовольственной и в целом экономической безопасности до военных угроз.

- И не только потому, что есть некое недопонимание в обществе процессов развития Беларуси, желание дестабилизировать обстановку в Беларуси некоторых внутренних сил и особенно внешних. Не было бы внешних сил, не было бы этого давления. Притом по всем направлениям. Сегодня нам уже претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять. В нарушение всех хартий и так далее и тому подобное. Но это мы разберемся. Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь. И сигналы, и не просто сигналы – это конкретные действия – идут из-за рубежа“, – заявил Александр Лукашенко (имея в виду, что нестабильность в Беларуси раскачивают из-за рубежа, об этом он неоднократно говорил).

Также, Лукашенко отметил: к счастью, мы обнаружили все эти центры. Знаем всех этих „змагаров“ и беглых из Беларуси. Но знать мало. Этому надо противостоять. Как будем действовать в случае обострения ситуации (на днях Тихановская сказала, что по весне нужно снова выходить на улицы) – все надо до мелочей предусмотреть с учетом опыта и Беларуси, и России, и Армении, и Кыргызстана, и Украины (вы видите, вспыхнула опять Украина), и других постсоветских республик.

Сегодня состоялся ряд судов.

В Жлобине 18-летнеего Александра Киселева приговорили к 3 годам лишения свободы. Его признали виновным „в массовых беспорядках“. С 11 на 12 августа его задержали за „административку“, позже завели уголовное дело за то, что он бросил камень в транспорт силовиков.

Наталья Раентова получила 8 месяцев колонии за то, что укусила в троллейбусе силовика во время разгона марша.

Бывшему минскому спасателю Григорию Давыдову дали 4,5 года колонии „за участие в массовых беспорядках, которое сопровождалось „насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти“ (ч. 2 ст. 293 УК РБ). Суд решил, что 10 августа недалеко торгового центра он бросил неопределенный предмет в сторону проезжей части и спецтранспорта.

А верховный комиссар ООН выступил с докладом: в Беларуси беспрецедентный по масштабу кризис в области прав человека.

Суды продолжаются. Несогласных с нынешней властью пытаются „закрыть“ по максимуму ради „обеспечения стабильности и безопасности страны“.