Репрессии в Беларуси : Журналистку в колонию

Власти продолжают запугивать несогласных белорусов. Ольга Декснис рассказывает про события в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 65.

Во вторник завершился суд Московского района Минска, который СМИ прозвали „Ноль промилле“ над журналисткой tut.by Катериной Борисевич и врачом БСМП Артемом Сорокиным. Их обвинили в разглашении врачебной тайны, что повлекло за собой тяжкие последствия.

Напомню, Катерина сделала материал с комментариями врача о том, что убитый Роман Бондаренко поступивший с множественными травмами в больницу был трезв. Мать Романа говорила: заявляю со 100% уверенностью, что я разрешила врачам рассказать, что он был трезв. Слова матери были единственной возможностью избежать наказания врачу и журналистке за то, что они просто выполняли свою работу.

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В итоге, Катерина получила 6 месяцев лишения свободы и штраф 100 базовых величин (это 860 евро). Катерине будет засчитано время в СИЗО с момента ареста, которые она уже провела там. За решеткой она проведет чуть больше 2 месяцев. А Артему Сорокину дали 2 года колонии с отсрочкой (если он не будет нарушать закон, его так и не посадят), и штраф в 50 базовых величин (430 евро). Сегодня он сможет обнять своих родителей, жену и детей.

Самое важное, что после приговора оба не были лишены права работать по профессии.

- Катерина Борисевич дали полгода, – комментирует редактор tut.by Анна Муравская. – И еще какой-то там штраф. А доктор Сорокин сегодня обнимет детей. Хотелось сказать что-то типа „слава богу, что не три“, но от этого всего трясет. Они невиновны. Катя выйдет в мае – и мы скупим у бабушек на Комаровке (на минском рынке, где обычно Катя покупает цветы у пожилых бабушек со своего огорода) все цветы. Каждому воздастся по делам его.

- Врача отпустили – им не ясно, насколько острой может быть профессиональная солидарность с первым медиком за решеткой, – говорит Татьяна Бубликова, редактор информационного независимого агентства Белапан. – Журналистке – срок. У медиков есть зубы, у журналистов – слово, поддержка белорусского журналистского и мирового сообщества и независимость власти от нас.

- По приговору Катерина Борисевич: нет сомнений, что все это дело состряпано исключительно для запугивания журналистов, – говорит редактор экологического портала Ульяна Мельникова. – И тот факт, что Катерину приговорили к реальному сроку – тому подтверждение. Нам говорят: „Смотрите, так будет с каждым!“, „Вы не можете задавать вопросы и ставить под сомнение заявления государственных органов“, „Вы не можете проверять информацию, если она прозвучала из уст высших должностных лиц“. Все это будет расценено как уголовное преступление. И наказано соответствующе. И не важно, будет ли идти речь о врачебной тайне, или о высказываниях жены министра иностранных дел. „Они“ будут стараться загнать нас в гетто, где „балет и керамика“. Но не получится. Ни на секунду в этом не сомневаюсь.

- Лучшая часть в новости о приговоре Катерина Борисевич слова ее адвоката: „Она ожидала больший срок“, – говорит журналистка Аня Перова. – Что-то мне подсказывает, пока мы здесь продолжаем грустно офигевать от репрессий за профессию („не забудем“ про два года за стрим журналисткам „Белсата“), Кате там еще, может, даже смешно от жалкости и абсурдности всего происходящего. В общем, она в этой ситуации представляет TUT.BY достойнее всех, думаю. Хотя напомню, что на полгода мог „уехать“, кто угодно: казалось бы, просто заметка.

Белорусы принимают эти нескончаемые суды как одно большое запугивание народа и всего журналистского сообщества. Коллеги продолжают работать профессионально, несмотря на суды, аресты, штрафы и лишение аккредитацию. Люди продолжают высказывать свою гражданскую позицию.