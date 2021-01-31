Амнистия в Беларуси : Суд решит

Александр Лукашенко ничего не знает о политических заключенных. Ольга Декснис рассказывает о событиях в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 57.

В минувший четверг на рабочем совещании по вопросам совершенствования законодательства Лукашенко выссказался про амнистию политических заключеных. Кстати, в государственных СМИ, которые подчиняются президенту, слово политическихвзяты везде в ковычки. В своем заявлении он утверждает, что политических заключенных в стране нет, потому что в Уголовном кодексе нет такой статьи. Мол, все заключенные, как он утверждает, сидят за то, что пытались развалить стабильность страны, или, сидят за свои экономические преступления.

„Сегодня некоторые стонут и рыдают: вот, амнистия… политическая амнистия и прочее. Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую“.

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„Слушайте, надо прекратить эту всякую болтовню. Даже им, будучи в СИЗО, я им всем сказал, когда они мне задавали главный вопрос: „Когда нас отпустят?“ Я им всем изложил свое видение: все, что украдено у народа, верни. Тогда мы будем с вами вести разговор, и я постараюсь ответить на ваш вопрос, когда. Жду-с. До сих пор жду-с… – отметил Александр Лукашенко. – Но я человек осведомленный. Я знаю, что обсуждались эти вопросы с родственниками. Такая возможность у этих протестунов была – денег жалко“.

„Поэтому не надо строить иллюзии: политические заключенные, амнистия и так далее. Если человек не хочет сидеть в тюрьме за преступление экономическое, финансовое – уголовное преступление – отдай последнее, если у тебя есть. Мы показали, все, что есть. Нет – суд решит. Как решит суд, так и будет. Вот и вся политическая или прочая амнистия“, – резюмировал Лукашенко.

Кстати, на 28 января 2021 года международными правозащитными организациями 229 человек в Беларуси признаны политическими заключенными.

Мой знакомый пошел в милицию рано утром в четверг и пропал. С недавнего времени власть берет штрафы за вывешивание бело-красно-белого флага на зданиях, называя это одиночным пикетом.

- 10 суток административного ареста за пикет в форме вывешивания национального флага в окне частного дома, – пишет мой знакомый Владимир, разработчик в ИТ-компании. – Обыск с изъятием техники личной и работодателя, жены и моей, телефона… Утрата доступа ко всем своим аккаунтам, ректальный криптоанализ. Жену депортируют по надуманным причинам, она из России. Утром у меня суд по статье 17.11 часть 2 за пост в редакцию телеграм-канала, который запретили в Беларуси.

Иногда, читая новости внутри своей страны, мысленно начинаешь сходить с ума. Потому что репрессии продолжаются каждый день, а власть интерпретирует происходящее только так, как выгодно только ей.