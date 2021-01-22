Журналисты в Беларуси : Медаль или тюрьма

Лояльность вознаграждается, критика наказывается. Ольга Декснис рассказывает о событиях в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 53.

За окном Крещенские морозы, а в некоторых регионах Беларуси мороз достигает до минус 30 градусов ночью, и в солнечное воскресенье в столице было минус 17. Почему я о погоде?

В минувшее воскресенье, несмотря на низкий градус, как обычно отважные белорусы малыми группами в разных районах Минска, укутанные в теплую одежду, в вязанные объемные шарфы и в меховых рукавицах с флагами и плакатами в руках вот уже более пяти месяцев выходят, чтобы высказать свою гражданскую позицию против действующей власти. Когда видишь такое из окна отапливаемого автобуса, на глазах наворачиваются слезы. Потому что эти протесты из последних сил. В них участвуют самые стойкие – несломленные белорусы ни задержаниями, ни потерей работы.

На прошлой неделе мы узнали две неприятные новости. Журналиста независимого информационного агентства Андрея Александрова и его девушку забрали в СИЗО. Инкриминируют спонсорство протестов. А точнее, помощь в оплате штрафов протестующих.

- Если это так, то я еще больше уважаю своего коллегу, – прокомментировала новость журналистка у себя на странице.

После выборов журналистов Беларуси задерживают, лишают аккредитации и статуса СМИ, избивают и заводят уголовные дела. За 2020 год журналистов задерживали 477 раз, общая сумма штрафа составила почти 20 000 евро, 97 раз журналисты отбывали административный арест, девять представителей СМИ сейчас в СИЗО по уголовным делам. Люди сидят в тюрьме за то, что выполняли свою работу. Как говорят у нас: был бы человек, а статья на него найдется. Репрессиям подвергаются все несогласные.

Tagebuch aus Minsk Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

11 января 2021 года Лукашенко подписал указ о награждении орденами, медалями и благодарностями работников государственных СМИ. Среди них ряд работников медиа, которые согласно своего Устава подотчетны президенту. Принимал он их в большом зале своей резиденции. Был большой концерт со звездами белорусской и российской эстрады и фуршет.

Например, медаль „За отвагу“ получил 25-летний Григорий Азаренок. Он работает на государственном телеканале СТВ, ведет программу „Тайные пружины политики-2020“. Как-то весной в своем сюжете сказал, что COVID-19 – это биологическое оружие Запада против своих врагов. В целом, его высказывания разбирают на мемы. В них мало этики и много дискриминации. Он может сравнивать протестующих с дьяволом и сатаной. А ушедших из лодки пропаганды – предателями.

Ранее такую награду во время войны давали героям, и это было особой гордостью. Никто не понял, за что эту награду получил журналист.

В фейсбуке шутят, что людей, которых награждает Лукашенко – это готовый санкционный список для Европы и Запада. Кстати, вышеназванный журналист выехать в Европу он не сможет.

Была и хорошая новость. Известные компании по производству косметики, авто и часов отказывается от спонсорства Чемпиона мира по хоккею с шайбой, если он пройдет в Беларуси. Белорусы в тот же день скупили огромное количество кремов на подарки и себ, и запустили целый флешмоб в благодарность за новость. Кассу за эти дни компании сделали хорошую. Я так думаю, судя по фото в социальных сетях.