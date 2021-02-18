Журналисты в Беларуси : Пресса под прессом

Журналистам не дают работать. Янка Беларус рассказывает о происходящем в Беларуси в эти тревожные времена. Эпизод 63.

Во вторник, 16 февраля в 7-25 утра к заместителю председателя Белорусской Ассоциации Журналистов (БАЖ) Борису Горецкому в дверь начали настойчиво звонить. После и вовсе пригрозили разрезать дверь, чтобы войти. Тогда Борис открыл, а ему представители силовых структур сказали: „Руки за спину!“. Но так как дома было трое детей, по словам Бориса, обыск прошел „довольно мягко“.

Обыскали все, даже мусорку и холодильник. Забрали ноутбуки, телефоны и семейные деньги (их было немного). Обыск шел 3-4 часа, его проводил Следственный Комитет Республики Беларусь.

Затем появилась информация, что „гости“ пришли к председателю БАЖ Андрею Бастунцу и его заместителю и юристу Ассоциации Олегу Агееву. В итоге Андрея забрали и повезли проводить обыск в офисе БАЖ. Впрочем, в данный момент у председателя БАЖ нет никакого процессуального статуса.

Одновременно с этим обыском пришли и к правозащитникам независимого объединения Весна и журналистам-фрилансерам (кто являются Друзьями БАЖ) не только в Минске, но и в Могилеве, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Витебске, Бресте. Больше 40…

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Столь массированная атака на свободу слова и защиту прав человека, когда в тюрьмах находятся признанные политзаключенными 256 человек, а в тот же день назначено новое судилище (трудно назвать это судом) над журналистками телеканала „Белсат“ Катериной Андреевой и Дарьей Чульцовой, заставляет нас задуматься – прессе хотят заткнуть рот? Никто не должен освещать правдиво происходящее?

К слову, на новое заседание по делу журналисток Белсата поддержать обвиняемых пришло много людей, но в зал суда пустили не всех: туда попали адвокаты, родственники, и, конечно, представители государственных и российских каналов. Завтра в суд поступает дело Виктора Бабарико – независимые журналисты в зал заседания тоже не попадут, об этом уже официально объявили сегодня.

Занятно, что предлоги для массовых обысков и задержаний – надуманные. Якобы ищут доказательства оплаты труда руководства и юристов Ассоциации „в конвертах, через криптовалюты и через банковские карты, эмитированные в банках Польши, стран Балтии и Украины“, – такое сообщение появилось в канале провластного союза журналистов, из которого давно вышли все мои коллеги, кому мне не стыдно подать руку.

Светлана Тихановская прокомментировала в Телегам-канале происходящее: „В поисках преступников следует заглянуть в офисы ОМОНа и всех ответственных за репрессии.

Это и есть настоящий государственный кризис, ведь ради удержания власти режим репрессирует даже тех, кто защищает права людей. Пока это происходит, в опасности находятся все беларусы. Но такими действиями Лукашенко сам собирает материалы дела для международного трибунала против себя и своих приближённых“.

И попытки создать информационный вакуум вокруг этих абсурдных дел бесполезны. Немецкая ассоциация журналистов призывает правительство Германии и международное сообщество наконец вмешаться в действия белорусских властей. „Эти действия достигли нового печального пика преследования журналистов. Международное сообщество больше не может сдаваться, свобода прессы и другие основные демократические права в Беларуси попираются “, – требует федеральный председатель DJV Фрэнк Уберал.

Нам всем пора очнуться. У меня сегодня спросили: „Янка, тебе не страшно?“ Мне страшно, я ведь иностранный агент, а это „Репортаж с петлей на шее“, ха-ха! Но мое слово – свободное! И за ним – правда!