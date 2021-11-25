Миграционный кризис в беларуси : После звонка Меркель

Звонок Меркель осуждают в ЕС, но белорусская власть расценивает это как свою легитимность. Ольга Декснис рассказывает о событиях в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 109

С 1 сентября 2021 года через белорусские пункты пропуска прошли 8 000 иностранцев. Министр внутренних дел Иван Кубраков говорит: ситуация под контролем, в отношение 1 500 человек составлены протоколы за нарушение миграционного законодательства, их ждет депортация.

Как заявляют в Варшаве, миграционный кризис – это самое серьезное покушение на границы и стабильность польского государства за последние 30 лет.

С помощью мигрантов Лукашенко решил отомстить за санкции. Евросоюз расширил критерии введения санкций против белорусских властей, а также достиг соглашения по пятому пакету. В ближайшие дни он будет введен, под него попадут в том числе организаторы трафика мигрантов в ЕС.

В белорусских социальных сетях начались дебаты. Кто-то осуждает наличие „гостей“ в нашей стране, осуждающим приписывают ксенофобию, расизм и отсутствие толерантности. А кто-то работает как волонтер и помогает курдам.

Tagebuch aus Minsk Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

- Не до принципов сейчас, – говорит Вероника, которая после посещения мигрантов в минском хостеле, куда их бесплатно пустили пожить, начала сбор денег на медицинскую помощь для 30 людей.

А фотограф Ксения для курдских детей собрала теплые вещи, игрушки и лекарства от простуды и отвезла нуждающимся. Ее объявление в фейсбуке было такое „моралистов прошу пройти мимо“.

Журналистка Инна, которая ездит на границу за репортажем, собирает еду в дорогу не только себе, но и голодным мигрантам. Заодно ее просят купить спальные мешки и сладкие шоколадные батончики, а еще сигареты. Последнее – на весь золота. За одну пачку курды внутри лагеря беженцев могут отдать от 50 до 200 долларов.

Белорусские государственные СМИ показывают поляков с агрессивной стороны. Например, нигде нет видео, как мигранты закидывают поляков камнями, но везде транслируется то, как поляки обливают холодной водой мигрантов. Мол, смотрите, какие они агрессоры.

Кстати, звонок Меркель Лукашенко они тоже расценили как победу. Мол, этими переговорами было показано кто „реально главный в Европе, кто еще хоть как-то способен решать проблемы“. Легитимность Лукашенко в ЕС не признают.

Миграционный кризис затевался не из-за того, что кому-то сильно не хватало общения. С чего это считать победой? После выборов в августе 2020 года Лукашенко не брал телефонную трубку. Его цель – снизать градус санкций. Но все вышло наоборот.

Политический обозреватель Шрайбман комментирует: Звонки Борреля и Меркель выглядят как возможность Лукашенко самостоятельно деэскалировать конфликт, не потеряв лицо полностью. Евросоюз, если и признал Лукашенко кем-то, то скорее человеком, который способен сам создавать проблемы в регионе и затем сам решать эти проблемы.