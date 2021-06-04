Санкции против Беларуси : ЕС давит на белорусский режим

Репрессии властей Лукашенко вызвали реакцию Евросоюза. Янка Беларус рассказывает о жизни в стране в эти непростые времена. Эпизод 88.

„Флаг, символизирующий режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли! Угон международного пассажирского самолёта с целью подавления и ареста политических диссидентов уничтожил последние остатки легитимности белорусского диктатора. Бело-красно-белый флаг символизирует солидарность Риги с белорусским народом и всеми репрессированными людьми в Беларуси. Свободу Беларуси!“ – такое заявление сделал мэр Риги Мартиньш Стакис.

Глава Федерации хоккея Рене Фазель, известный своей популистской позицией к диктатуре Лукашенко, уличил мэра Риги в том, что он использует чемпионат мира по хоккею как свою политическую сцену перед выборами. И потребовал снять красно-белые флаги или флаги Федерации Хоккея. Мэр убрал флаги Федерации. „Каждый должен выбрать сторону – жаждущий свободы народ или кровавый диктатор“. После этого Беларусь и Латвия объявили о взаимной высылке всех дипломатов.

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Мэрия Литвы, страны-соседи Латвии, в Вильнюсе тоже заменила красно-зелёные флаги на флаги, ставшие символом белорусских протестов.

Белорусы такую солидарность стран, граничащих с их Родиной, встретили с воодушевлением.

„Когда закончится локдаун, откроют границы и возобновится авиасообщение, то первым моим туристическим маршрутом будет Рига!“

„На чемпионате мира по хоккею 2021 в Латвии беларусы болеют за мэра Риги!“

„Латыши доказали, что помимо вкусных шпротов и знаменитого Рижского бальзама у них есть ещё и стальные яйца!“

„Скажите, а у ВВС Латвии есть самолёты-истребители? Просто если президентский борт полетит куда-то, они вполне могли бы его проводить для принудительной посадки в Гааге“.

Приятные для уха белоруса новости пришли и из Берлина. Федеральная прокуратура Германии взяла под наблюдение разгул насилия в Беларуси. „Процесс наблюдения“ – это предварительный этап официальной процедуры, который может подготовить будущие расследования дел в отношении беларуских чиновников и представителей силовых структур. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил: „Мы все работаем над тем, чтобы санкции по Беларуси были введены быстро. Речь пойдет о людях, компаниях и платежных операциях. Мы должны усиливать давление, в качестве первого сигнала должны выйти на свободу более 400 политзаключенных“.

А тем временем вступил в силу жёсткий запрет на пересечение воздушного пространства ЕС белорусской авиакомпанией „Белавиа“. Вылетевший рейс Минск-Барселона 26 мая кружил над Брестской областью шесть раз, прежде чем вернуться в Минск. Причина – польский авиарегулятор не пропустил его. Потому что дальше по маршруту – Франция, которая запретила беларуским авиакомпаниям летать через её небо.

МИД Беларуси назвал разворот рейса „Белавиа“ в Барселону „совершенно вопиющим фактом“ и „практически воздушным пиратством“. Как тут не вспомнить пословицу, которая возникла на основе одной из заповедей Иисуса Христа, приведённых в евангелистических текстах: „Что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего, а бревна в твоём глазу не чувствуешь“!

Белорусы снова отреагировали креативно, в соцсетях появились картинки с чёрным юмором. На одной из них круговая траектория разворотов самолёта перенесена на все границы Беларуси и напоминает собой колючую проволоку. Вторая подписана: „Ребята! Умейте расшифровывать послания! Пилоты в воздухе своим передвижением пытались нанести на карту Flightradar24 наш слоган: „Жыве Беларусь!“