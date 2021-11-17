Беженцы в Беларуси : Тест на белорусскую толерантность

Лукашенко пытается сместить фокус белорусов с государственного террора. Янка Беларус рассказывает о жизни в Минске в это сложное время. Эпизод 108.

Минчанка Анна в Facebook разместила пост о том, как отвезла теплые вещи в переход у торгового центра, где находятся мигранты.

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„Они с благодарностью и жадностью без секундных раздумий бросились разбирать одежду. Я сама одевала шерстяные варежки одной женщине. Она протянула холодную руку и соприкоснувшись я чуть сдержала слезы. „Thank you“ – говорила одна. „Eat, eat“ – начала говорить вторая, показывая на рот. Боже, они ГОЛОДНЫЕ. А мы принесли конфеты…но мы же не знали“.

В комментариях начался ад. Кто-то писал, что она – молодец. И что тоже подвезут вещи. Кто-то просил обратить внимание на то, что у большинства этих „туристов“ дорогие куртки и телефоны, а средний чек на корзину еды в супермаркете порядка 100 евро. И что оплата визы в Стамбуле на человека была больше 2300 евро. Об этом говорили сами мигранты в видео, размещенных в Интернете.

Кто-то спрашивал почему мигранты стремятся в ЕС, а не хотят поехать в Россию, где большое количество жителей, кто исповедует ислам, и где прекрасно работающая нефтяная отрасль. Кто-то говорил о смещении повестки и что „у людей в следственных изоляторах тоже нет теплой одежды, нет передач, нет даже туалетной бумаги и мыла“. И что надо иметь самоуважения хотя бы минимально настолько, чтобы не давать самих себя обесценивать. И не позволять собой манипулировать.

Очень популярным оказался пост Петра Кузнецова, учредителя новостного сайта в Гомеле.

„Я ни разу не видел видео колонн белорусских беженцев, который рвутся пройти через Польшу и хором скандируют „Германия“. Только потому, что в Германии „достойный образ жизни“, то есть пособие в 500 евро. Я, наоборот, знаю кучу белорусов, которые прошли через ближайшую для них границу, будь то Польша, Литва, Россия, Грузия или Украина, и остались там, не поехали дальше, только лишь бы быть ближе к своей стране. Не слыхал историй о том, как они бы просили пособия, но знаю, как они любым путем и способом ищут работу.

Мне в принципе не попадались белорусы, которые перед „бегством от опасности“ планомерно и целенаправленно продали бы все свое имущество, а деньги отдали бы контрабандистам за услугу нелегального пересечения границы обязательно(!) с ЕС. Наоборот, я знаю кучу белорусов, которые не покупают себе в эмиграции даже вилок, потому что не хотят иметь имущества ТАМ, надеясь вернуться на Родину.

Я не видел новостей о белорусах, которые бы проламывали границу с ЕС бревнами незаконно (преступно) вырубленного леса чужой для них страны.

Я не могу представить себе белоруса, который ради незаконного попадания в Европу открыто травил бы своего ребёнка. (Речь идет о видео, где мальчику пускают в глаза дым сигареты, чтобы вызвать слезы. Позже появилась версия, что так нейтрализуют действие слезоточивого газа – прим. автора). Извините, многочисленные видеосвидетельства показывают, что польские пограничники газ пускают только из ручных баллонов. А это значит, что малыш мог получить „дозу“ ТОЛЬКО при условии, что кто-то взрослый держал его в руках как щит в непосредственной близости от забора.

Я видел множество совершенно других историй. Хроники последних дней дали тонны материала для размышления. Но надо ли?“

Безусловно, каждый сам для себя должен решать помогать или нет мигрантам, которые сейчас застряли в пограничной зоне. Но мигранты оказались сегодня хорошим тестом на пресловутую белорусскую толерантность. И по-человечески их жаль и никто не должен мерзнуть и умирать в лесу.

Но если бы не воля одного человека, который хочет признания Европой своей легитимности, такая ситуация бы не сложилась. Может, проблема в этом человеке, а не в мигрантах?