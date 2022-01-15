Государственный грабеж леса в Беларуси : ОМОН против бабушек и деревьев

Белорусские местные власти занимаются разбоем, откровенно наплевав на законы. Янка Беларус рассказывает о происходящем в родной стране. Эпизод 112.

Эта история началась еще весной. В маленьком городке Пинской области Охово есть кладбище. Возле которого растут дубы, которым сейчас около 300 лет.

В сентябре этого года, в Охово проводились общественные слушания, на которых обсуждался вопрос удаления нескольких старых деревьев на кладбище. Причиной стало обращение жителей, чьи родственники похоронены здесь. В итоге на слушаниях 29 человек проголосовали за то, чтобы старые деревья, которые теоретически могут повредить дорогие памятники, были спилены. Девять человек высказались против удаления вековых дубов, которые, по их мнению, не просто старые деревья, но и историческая ценность и памятники природы.

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Пинский районный исполнительный комитет еще весной ответил местным жителям, что работы по удалению дубов все же проводиться не будут, так как ботаники из института Академии Наук заинтересованы в обследовании этих деревьев. Согласно проведенной экспертизе, все деревья на кладбище – здоровые и сильные. А это означает, что никакой биологической потребности в том, чтобы их удалять, нет.

Однако уже в начале декабря местные власти передумали, заявив, что вековые дубы мешают линиям электропередач. Такие выводы сделали в местном лесничестве и архитектурном бюро. И приказали деревья спилить.

Интересно, что местные жители, на чьих глазах проводились работы на кладбище, утверждают: речь шла не о простой обрезке мешающих линиям электропередач веток, а о планомерном аккуратном спиле всего дерева. Сначала у дуба удалили все ветви, оставив целым ствол, а затем уже его спилили у самого основания. Таким образом обычно удаляют деревья, древесина которых представляет собой ценность и точно не пойдет на дрова.

О состоянии уже срубленного дуба можно судить по фото, сделанным местным жителем. На них видно, что дерево было здоровым и крепким. Не заметно ни гнили, ни трухи, ни паразитов. Стоимость таких экземпляров даже в Беларуси исчисляется сотнями тысяч, не говоря уже о международном рынке. Похоже кто-то усмотрел в них ценный материал, который надо заполучить себе!

Интересно, что работы по удалению якобы опасных деревьев начались именно в декабре, когда невозможно проводить дополнительные изыскания и определять степень здоровья дубов. Специалисты проводят такие исследования только в период вегетации.

После уничтожения первого дуба местные бабушки, собрались у ворот кладбища и заявили, что не пропустят рабочих на его территорию. Звонили с просьбой о поддержке в Администрацию Лукашенко. Затем пенсионерки расположились непосредственно возле стволов.

В Охово для разрешения ситуации местные власти направили сотрудников ОМОНа. Это, видимо, и есть особое назначение отряда милиции – воевать с бабушками. Был задержан заведующий сельским Домом культуры Александр Демчук, который якобы взобрался на одно из деревьев. Ранее он уже обращался во всевозможные инстанции, включая Институт ботаники Академии наук Беларуси, а также Администрацию Лукашенко, пытаясь привлечь внимание к деревьям, которые, по мнению местных жителей, были достойны того, чтобы стать памятниками природы.

Теперь от памятников остались только пеньки, Демчук арестован на 15 суток, а местные жительницы признаются, что поминают деревья как своих ушедших родственников, видевших в жизни многое.