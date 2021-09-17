Парафашизм в Беларуси : Президентами рождаются

Полное разрушение правовой системы. Янка Беларус рассказывает о жизни в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 102.

В Беларуси полностью уничтожена правовая система. На смену ей пришёл один из отличительных признаков фашизма – социал-дарвинистская философия führerprinzip („принцип лидерства“), которую сформулировал Герман фон Кайзерлинг. Это как раз о том, что „президентами рождаются“: право на закон и власть монополизировано участниками „клана Лукашенко“ (и это очень похоже на мафиозные кланы в Сицилии). Лукашенко прямо говорит о том, что следующим президентом Беларуси он видит своего незаконнорожденного сына Николая, которому сейчас 16 лет. А формулироваться эти идеи будут исходя из разделения страны на участников клана, его боевое крыло (армия) и гражданское население.

Воля и законодательные интерпретации участников „вертикали“ и боевиков хунты на всех уровнях государства уже установлены выше законодательных актов. Сам закон становится произвольной случайностью. С момента установления парафашисткого режима вариантов законов Беларуси становится десятки тысяч – и каждый из них основана на случайной интерпретации слов Лукашенко представителями „вертикали“. Это даже не правовой дефолт – это полное разрушение правовой системы.

Любое устное заявление Лукашенко системно превращено в закон и выполняется даже при наличии прямого конфликта с требованиями Конституции и других нормативно-правовых актов. Произвольная интерпретация законов в голове самого мелкого чиновника автоматически становится выше любых законодательных норм – и правовая система становится совершенно непредсказуемой.

В этике führerprinzip даже самый преступный приказ становится новым законом по факту озвучивания приказа. Поэтому жертв произвольных убийств в этой этике можно признать виновными в их собственной насильственной смерти хотя бы за дезертирство из жизни.

После того, как боевики Лукашенко взялись за выполнение требований Патрушева (=Путина) о полной зачистке белорусского гражданского общества, в нашей стране начат переход в новое состояние авторитаризма – парафашизм. От классического фашизма существующая в Беларуси система отличается только отсутствием внятной идеологии „нового“ национального характера, воспитания „великого белоруса будущего“. Во всём остальном, Беларусь – такое же фашистское государство, как режимы Муссолини и Франко, которые опирались на вождизм, государственный террор и подавление всякого инакомыслия.

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Лукашенко и его команда не только не ставят задачей строительство нового общества или „человека будущего“, но и вообще не обладают сколько-нибудь устойчивой идеологией. Идеология белорусского парафашизма крайне ситуативна: сегодня режим паразитирует на дружбе с Кремлём, завтра – на защите суверенитета от российской агрессии. Это идеология хамелеона, который готов принять любую идеологическую окраску.

Какое место в этой системе остаётся для гражданина? В ноябре 2020 (после фактического введения военного положения) граждане Беларуси были лишены права на мирное выражение несогласия в любой форме. Сейчас, в августе 2021, поставлена задача полностью запретить любое гражданское участие как таковое. Гражданин не имеет права делать ничего, что хоть сколько-нибудь конкурирует с функционалом преступного клана или ставит под сомнение его состоятельность.