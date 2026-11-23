E s ist jetzt wieder diese Jahreszeit. Erkältungen, Antriebslosigkeit, erhöhtes Schlafbedürfnis. Der Mensch schleppt sich mit fahler Fresse ächzend durch den kalten Nebel.

Doch letztlich ist der Herbst auch nur eine Art Frühling für Fortgeschrittene – man muss ihn nur richtig handeln können. Denn es gibt jede Menge Möglichkeiten gegenzusteuern, und damit meine ich noch nicht mal in erster Linie den falschen Freund Alkohol. Sondern Me-Time, Self-Care, Mental Health. Kein Wunder, dass es das alles nur auf Englisch gibt, denn unser Bundeskanzler hat solcherlei Weichlingstinnef, wie überhaupt alles (Work-Life-Balance!), was nicht direkt dem Wirtschaftswachstum dient, geächtet.

Ein Mittel bleibt uns jedoch, und das ist des Winters Erzfeind: Vitamin D, D wie Deutschland. Das erlaubt auch Friedrich Merz. Bis vor Kurzem war es eine Art Hype, ähnlich wie damals mit dem Wasser, als eine Zeit lang alle ständig mit Wasserflaschen rumgerannt sind, weil es hieß, sonst würde man auf der Stelle gefährlich dehydrieren: Analog dazu wurde für die dunkle Zeit von Oktober bis März eine Supplementation mit Vitamin D3 dringend empfohlen.

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Nur die empfohlene Tagesdosis variierte je nach Informationsquelle stark. Die eine nannte fünfhundert, die andere tausend, die dritte zweitausend Einheiten am Tag. Einmal riet uns in Friedrichshain ein flippiger junger Apotheker mit wagenradgroßen Fleshtunnels euphorisch zu einer GANZJÄHRIGEN Einnahme von VIERTAUSEND Einheiten täglich. Und zwar unbedingt (begeistertes Gebrüll)! Er selbst praktiziere das seit Jahren so. Seiner äußerst determinierten Munterkeit nach zu schließen, nutzte er die Unmengen an Vitamin D offenbar als Kokainersatz.

Man kann davon auch sterben

Wir haben den Tipp zum Glück nicht befolgt. Denn heute scheint man wieder davon abzusehen, die auch ohne erwiesenen Mangel pauschale Gabe als Nahrungsergänzungsmittel zu propagieren. Im Gegensatz zu Vitamin C zum Beispiel, wo der Überschuss einfach ausgeschieden wird, kann man Vitamin D nämlich überdosieren. So drohen Nierenschäden bis hin zum akuten Nierenversagen. Im Extremfall stirbt man einfach, obwohl man doch genau das eigentlich vermeiden wollte.

 Doch letztlich ist der Herbst auch nur eine Art Frühling für Fortgeschrittene

Besonders an grauen Tagen denke ich manchmal an den jungen Apotheker und hoffe, dass es ihm gut geht.