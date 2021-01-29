Политзаключенные в Беларуси : Голод закончился

Игорь Лосик голодал 42 дня чтобы высказать гражданскую позицию. Янка Беларус рассказывает о происходящем в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 56.

Игорь Лосик находится за решеткой уже более 200 дней. Три видеокамеры в камере, круглосуточное наблюдение, отвратительные условия – и это всё не про маньяка-убийцу, чья вина доказана.

Это в Беларуси про 28-летнего блогера, одного из администраторов Телеграм-канала „Беларусь головного мозга“, на который подписано 335 тысяч пользователей. 25 июня 2020 года, то есть задолго до президентских выборов, в квартиру Игоря Лосика пришли с обыском, в тот же день его задержали. Было возбуждено уголовное дело о подготовке групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. С тех пор Игорь в следственном изоляторе.

Tagebuch aus Minsk Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

В декабре ему предъявили новое обвинение о приготовлении к участию в массовых беспорядках, по которому грозит до 8 лет лишения свободы. В знак протеста Игорь Лосик объявил бессрочную голодовку. В ответ ему лишь продлили срок содержания под стражей. Европейские дипломаты неоднократно просили доступ к этому заключенному, но пока впустую. Правозащитники признали молодого человека политическим заключенным. Как и другие политзаключённые, он не калечил и не избивал людей, не пытал их, как это продолжают делать силовые структуры. Его задержали за правду.

„Игорь – заложник. Его держали в ужасных условиях, ему не передавали мои письма, ему подселяли человека со вшами. Его ломали как только можно, разве что не били. До сих пор я понять не могу, чего от него хотят добиться. Какие массовые беспорядки, если у человека на тот момент была полуторагодовалая дочь на руках?“ – рассказывает изданию reform.by Дарья, жена Игоря.

Их маленькая Паулина не разбирается в политике, но понимает, что давно не видела папу. А ещё она пытается кормить его фотографию, которая стоит на столе.

В субботу 23 января тысячи людей по всей Беларуси вышли на марши и выстроились в цепи солидарности в поддержку Игоря Лосика. „Он уже проявил храбрость, героизм и силу духа, и мы убеждены: этот режим не достоин того, чтобы лучшие люди страны жертвовали собственной жизнью“. Также в Следственный комитет простые белорусы приносят письменные поручительства за Игоря. Возможно, это позволит добиться изменения наказания на домашний арест.

19 января православный священник Владислав Богомольников, который отпевал Романа Бондаренко (погиб 12 ноября в результате милицейской операции – прим. автора), объявил, что начинает голодовку в знак солидарности. К нему также присоединились две студентки медицинского университета Маргарита Трафимович и Элеонора Арзуманян. В их заявлении говорится: „Я буду голодать столько времени, на сколько хватит сил. Я убеждена, что он совершает ошибку, и вижу только один способ воздействовать на его решение – присоединиться к голодовке“.

25 января 2021 года Игорь остановил голодовку. 42 дня без еды, лишь на воде и чае и единственном медицинском препарате, который пропускают в передачах, нормогидрон. Всё это, чтобы привлечь внимание общественности, в том числе и мировой, к политзаключенным и неправомерности задержаний, а также жестокости содержания ни в чем не виновных людей в тюрьмах.

Его адвокат передал открытое письмо беларусам: „Я не принимал пищу больше сорока дней, и чувствую в себе силы и возможности продержаться ещё. Но меня просто потрясла невероятная волна солидарности. А также просьбы сотен и тысяч белорусов остановиться, дождаться нашей общей победы здоровым…

…У меня никогда не было желания как-то выделяться, я не хотел публичности. Я хотел просто спокойно жить и растить свою дочку. Но меня вынудили пойти на эту крайнюю меру…

…За зимой обязательно наступает весна, ночь сменяется рассветом. Исторические процессы ещё никому не удалось отменить либо остановить никакими декретами, арестами или расстрелами“.