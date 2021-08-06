Запрет НПО в Беларуси : В БЕЛАРУСИ УНИЧТОЖАЮТ АКТИВИЗМ

Сейчас власть добралась до общественных организаций. Ольга Декснис рассказывает о событиях в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 97.

Лукашенко однажды выразился „эту раковую опухоль нужно вырезать“. Имел в виду он независимые СМИ. Но они добрались и до НГО. На 26 июля минский горисполком ликвидировал без суда 56 общественных организаций.

Среди них „Офис по правам людей с инвалидностью“, который помогал в трудоустройстве и в юридических вопросах. Им вменяют „финансирование протестов“, а на деле, офис рекомендовал нескольким пострадавшим с инвалидностью обратиться за помощью к адвокатам. В начале 2021 года директора центра Сергея Дроздовского посадили под домашний арест, у него 1 группа инвалидности, передвигается на инвалидной коляске, завели уголовное дело.

Tagebuch aus Minsk Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

Стало шоком, что закрывают журнал „Имена“ – краудфандинговую платформу. Она пять лет помогала собирать деньги общественным организациям, которые помогают детским хосписам, бездомным людям, людям с неизлечимыми генетическими заболеваниями, сиротам, вышедшим из интернатов, собирали деньги на нянь для деток – отказников (няни приходи обнимать и играть с малышами, которых бросили мамы), помогали единственному спасательному отряду, который ищет пропавших людей по всей стране и так далее. Сейчас все счета НГО арестованы.

- Это ж надо, нам так промыли мозги западные вражеские элементы, что мы додумались помогать людям нашей страны с проблемами, – пишет у себя на странице редактор сайта Екатерина Киселева. – Разве это в интересах государства? Мы надеялись, что у нас современное социальное государство. Но нет. Это Спарта! Пока, кроме сплошного потока злости, обиды, боли, ничего.

- Помню, как в свое время „Имена“ одобряли все ветви государственной власти, ведь люди взяли на себя функции государства, финансируя и заботясь о многих категориях наших соотечественников, – говорит Светлана Жукова, руководитель салона красоты. – О чем на самом деле думают люди, вытворяя такие разрушения? Все ходят под Богом.

Далее, ликвидировали „Живую библиотеку – организацию, которая ведет борьбу со стереотипами и развивает критическое мышление молодежи. И „Мова Нанова“ – организацию, которая вовлекала людей сохранять родной язык (в Беларуси мало людей говорят на белорусском). Ликвидируют ассоциацию по борьбе со СПИДом, центр помощи беженцам, центр помощи пенсионерам, центр сельских инициатив, центр помощи животным и многие-многие другие.

- Понятно уже, что в стране идет война, не до слез сейчас и мыслей о подопечных этих организаций, – говорит руководитель минской компании Сергей. – Всем плевать, власть держится как может, извлекает лишних и несогласных, если надо посадить, посадит всех.

В интернете ходит картинка с черным юмором, что если у тебя есть дверь, то к тебе тоже придут и задержат. Нам казалось, что репрессии закончились. Нет, дожмут всех, кто пошел против нелегитимной власти. Хоть и косвенно. Уже по всему городу висят патриотические билборды „Любимую не отдают“! Схватились намертво, я бы сказала.