Солидарность в Беларуси : Неудержим!

Волонтеры собирают деньги для жертв репрессий. Янка Беларус рассказывает о происходящем в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 77.

Управление Следственного комитета по городу Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших в столице в прошлом году. По нему задержаны журналист Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина. Им инкриминируется получение денежных средств от фондов солидарности, деятельность которых направлена на оплату (как лично, так и через иных лиц) штрафов и возмещение ущерба участниками протестов. То есть ребята помогали оплачивать выписанные государством штрафы, а также услуги адвокатов, людям, для которых оплата их самостоятельно непосильна из-за огромных сумм.

Деньги аккумулировались на счетах вне Беларуси за счет пожертвований. Никакого юридического лица за этим не стоит. Сегодня же активистов, основателей фондов BY_help и BYSOL, Алексея Леончика и Андрея Стрижака, сочли злостными преступниками, занятыми подготовкой лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также занимающимися финансированием деятельности экстремистского формирования. В их отношении Следственным комитетом вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по всем вышеуказанным преступлениям. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Tagebuch aus Minsk Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

Поскольку и Алексей Леончик, и Андрей Стрижак давно проживают не в Беларуси будет интересно посмотреть как же этот розыск будет проводиться. Тем более, что в социальных сетях ребята не скрывают своего места пребывания.

А тем временем беларусы на страничке Алексея Леончика с юмором комментируют происходящее: „Мои поздравления! Свершилось! Пошли на повышение в карьере!“ „Ну наконец-то, дождался! А то даже обидно было, что Степан Путило (основатель популярного Telegram-канала – прим.автора) признан экстремистом, а вы вроде как не при делах“, „Ой как я горжусь знакомством с тобой, бандит!“.

Андрей Стрижак, которого я знаю лично, говорит: „Принимаю поздравления с уголовным делом с гордостью. Время сейчас такое, что это – дополнительный знак качества для гражданского активиста. Все попытки уничтожить нашу солидарность идут прахом. Мы научились работать в условиях сильнейшего противодействия властей. И пресечь поток нашей солидарной помощи в Беларусь властям не удастся“.

Леончик и Стрижак довольно известные и имеющие безупречную репутацию фандрайзеры, они уже проводили несколько подобных инициатив. Самая известная – прошлогодняя ByCovid-19, сбор помощи и покупка оборудования для белорусских госпиталей (в том числе в регионах) во время пандемии, когда государство не оказало поддержки врачам даже в элементарных средствах индивидуальной защиты вроде масок. Тогда удалось собрать около 300 000 евро, договориться о закупках. Врачи благодарили волонтёров за помощь.

Впрочем у Леончика был и опыт сбора пожертвований для пострадавших от репрессий. Я хорошо помню, как весной 2017 года он с соратниками собирал средства на оплату штрафов протестующих против так называемого „налога на тунеядцев“ – очень странной инициативы законодателей, когда неработающие люди должны были вносить в бюджет сумму больше 200 евро в год, если они официально не работали в течение полугода. При этом государственные биржи труда не могли часто найти для таких людей подходящих вакансий. Эта кампанию по сбору средств стала знаковой для Беларуси, хотя денег не хватило на выплату всех штрафов: совокупно протестующих оштрафовали более чем на 100 000 евро.

„17 апреля – восемь месяцев с момента, как мы начали выплаты пострадавшим в последней беспрецедентной волне репрессий против беларуского общества, требующего справедливых выборов. Сейчас мы стремительно приближаемся к 11 000 человек, которым оказали помощь. Потраченная сумма помощи уже превысила 3 000 000 евро, – рассказывается на странице инициативы BY_help. – Несмотря на охоту за нашими плательщиками, кампания адаптировалась и продолжает работать. Следственный комитет не остановится ни перед чем, чтобы остановить нас – инициативу, дающую людям надежду, что их не бросят один на один с нереальными суммами штрафов, которые обанкротят любого. BY_help будет помогать жертвам репрессий, выплачивая штрафы и делая выплаты по медпомощи, пока в этом будет необходимость“.