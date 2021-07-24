​Обыски в Беларуси : Выломать дверь

Многие организации посещают сотрудники КГБ. Янка Беларус рассказывает о жизни в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 95.

Один мой друг мрачно пошутил: „План работы у КГБ такой: неделя журналистов, неделя правозащитников. Принцип, по которому проходят обыски в Беларуси, понятен: силовики вламываются ко всем, у кого есть дверь“.

После зачистки медиапространства в Беларуси власти усилили репрессии в отношении неправительственных и правозащитных организаций. 14 июля по всей стране прошла очередная волна обысков, конфискаций техники, задержаний журналистов, активистов и правозащитников. Под репрессии попали минимум 16 организаций. После уничтожения независимых СМИ, режим решил избавиться и от тех, кто так или иначе защищает права человека в Беларуси, приносит пользу независимыми и правдивыми данными, помогает людям. Чем занимаются организации, которые подверглись обыскам?

BEROC – ведущий независимый академический исследовательский центр в области экономических исследований в Беларуси. Работает с 2008 года.

Правозащитный центр „Весна“ – неправительственная правозащитная организация, занимается мониторингом и сбором информации о нарушениях прав и свобод человека в Беларуси. Работает с 1996 года.

БНФ – легендарная партия, созданная Зеноном Позняком, работает с 1988 года.

Human Constanta – белорусская правозащитная организация, занимается защитой прав человека и антидискриминацией. Работает с 2016 года.

Белорусский Хельсинкский комитет – общественная правозащитная организация, занимается защитой прав человека. Учреждена белорусским ПЕН-центром. Работает с 1995 года.

Белорусская ассоциация журналистов – неправительственная общественная организация, едва ли не единственный авторитетный источник информации о работе СМИ в Беларуси. Работает с 1995 года.

ИМЕНА – некоммерческая благотворительная медиаплатформа, помогающая развивать важные для общества и страны социальные проекты, до которых часто нет дела государству. Работает с 2016 года.

„Lawtrend“ – просветительское учреждение, занимается повышением правовой культуры, организацией аналитической и исследовательской деятельности в области права.

„Гендерные перспективы“ – международное общественное объединение, занимается проблемами домашнего насилия, гендерным равенством. Работает с 2010 года.

Объединение белорусов мира „Бацькаўшчына (Родина на белорусском языке)“ – международное общественное объединение, работает с белорусской диаспорой из более, чем 20 стран мира. Занимается налаживанием культурных связей и оказывает помощь белорусам за границей. Работает с 1990 года.

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Надо обладать незаурядной фантазией, чтобы найти какой-то террористический подтекст в действиях этих организаций. Правозащитники „Весны“ пострадали больше всех: 11 человек этого общественного объединения, включая руководителя Алеся Беляцкого, были задержаны 14 июля на 72 часа в рамках криминальной статьи об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок и уклонении от уплаты налогов. Что еще удивляет, такие обыски похожи больше на еврейские погромы – в офисы представители власти зайти просто так не могут, надо обязательно выломать дверь. Как и с первого раза найти улики силовики не в состоянии, поэтому обыскивают дважды. Может быть потому что они не знают, что ищут? Но команда получена, значит работаем! Кинологи говорят, что собаки, с которыми они занимаются, нелогичные команды отказываются исполнять. Но у „псов режима“, кажется, другая подготовка.