Berlin taz | Diesen Tag würde Hendrik Hoppenstedt wohl am liebsten vergessen. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion saß am 2. Juni beim TV-Sender Phönix in der Gesprächsrunde „Unter den Linden“. Es ging um die „Aktivrente“, also die geplante Steuerfreiheit für Leute, die sich noch im Rentenalter etwas dazuverdienen wollen. Wieso das Vorhaben denn die Rentenkasse entlaste, fragte die Moderatorin. „Weil erstmal die Rentenzahlung nicht einsetzt“, antwortete Hoppenstedt, „ich kriege ja dann keine Rente, wenn ich weiter arbeite“. Ein Shitstorm im Netz brach los.

Hoppenstedt hatte etwas Falsches behauptet. Dennis Radtke, Chef der CDA, des sozialpolitischen Flügels der Union, korrigierte später: „Wer freiwillig länger arbeitet, hat die ersten 2.000 Euro monatlich auf das zusätzliche Einkommen steuerfrei“. Der Verdienst zusätzlich zur Rente, nicht statt der Rente, soll steuerlich befreit werden. Wenn eine Führungskraft der Union schon nicht durchblickt bei den eigenen Vorhaben, ahnt man, dass die „Aktivrente“ eine heikle Sache ist.

Im Bundesfinanzministerium werde derzeit der Referentenentwurf zum Vorhaben „intensiv erarbeitet, damit wir ihn zügig vorlegen können“, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage der taz. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte im Interview mit dem ZDF einen Beginn der Steuerbefreiung ab dem 1.Januar 2026 in Aussicht gestellt.

Im Koalitionsvertrag zur Aktivrente sei vereinbart, „dass sie zusätzliche finanzielle Anreize für längeres freiwilliges Arbeiten schaffen wird und dabei Fehlanreize und Mitnahmeeffekte vermieden werden“, so die Sprecherin. Genau die Zielgenauigkeit der Maßnahme und die Mitnahmeeffekte aber sind das Problem.

Steuerfrei

Wenn jemand im gesetzlichen Rentenalter weiter arbeitet, trotz der Altersbezüge, sollen 2.000 Euro Gehalt im Monat steuerfrei sein. Die Frage ist nur, welche Gruppe genau gemeint ist. Sind es nur die ehemals Beschäftigten, die als Rent­ne­r:in­nen noch einen Job machen? Und was ist, zum Beispiel, dann mit den Selbstständigen, die mit 67 Jahren noch arbeiten, aber keine gesetzliche Rente beziehen?

Zu Einzelheiten will man sich im Finanzministerium noch nicht äußern. Dafür aber kursieren diverse Rechnungen, wieviel das Vorhaben an Steuereinbußen kosten könnte. Das arbeitgebernahe Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) errechnete steuerliche Mindereinnahmen von 2,8 Milliarden Euro im Jahr. Für Rent­ne­r:in­nen jenseits der Regelaltersgrenze, die ein Erwerbseinkommen durch sozialversicherungspflichtige Arbeit von bis zu 24.000 Euro im Jahr haben, kamen die For­sche­r:in­nen auf durchschnittliche Steuermindereinnahmen von jährlich 2.500 Euro pro Person. Für die Gut­ver­die­ne­r:in­nen im Rentenalter mit einem Verdienst von über 24.000 Euro errechneten die For­sche­r:in­nen steuerliche Mindereinnahmen von umgerechnet 7.900 Euro pro Person.

Die Aktivrente entlaste vor allem „besserverdienende Rentner:innen“ resümierte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Die For­sche­r:in­nen kamen auf Mindereinnahmen von 770 Millionen Euro im Jahr, bei einer etwas anderen Datenbasis als das IW. Im Bundesfinanzministerium geht man von Mindereinnahmen von 900 Millionen Euro im ersten Jahr der Aktivrente aus, berichtete die Bild-Zeitung.

Steuermindereinnahmen bedeuten Steuergeschenke an die arbeitenden Ruheständler. Rentner:innen, die im Café auf einer Teilzeitstelle jobben, freuen sich natürlich über ein zusätzliches Mehreinkommen von 100 oder 150 Euro im Monat durch die Steuerbefreiung. Ein Mittel gegen Altersarmut ist die Aktivrente allerdings nicht.

Freibeträge

Wer Grundsicherung im Alter bezieht, kann nach wie vor nur sehr begrenzt hinzuverdienen, 70 Prozent des Einkommens werden hier angerechnet. Der Sozialverband VdK will, „dass die Hinzuverdienstregelungen der Grundsicherung im Alter an die des Bürgergeldes angeglichen werden“, teilte VdK-Präsidentin Verena Bentele auf eine entsprechende Anfrage der taz mit. Im Bürgergeld sind die Freibeträge deutlich höher.

Der VdK steht der Aktivrente „grundsätzlich skeptisch gegenüber“, so Bentele. Weite man den Kreis der Begünstigten auf Selbstständige, vorgezogene Altersrenten oder Pensionäre aus, „wären die Mitnahmeeffekte von denjenigen, die heute ohnehin schon im Alter dazuverdienen, noch höher“, so Bentele.

Ob die Aktivrente am Ende zu mehr Beschäftigung der Älteren führt, ist fraglich. 1,8 Millionen Menschen im Alter von mehr als 65 Jahren sind erwerbstätig. 70 Prozent davon arbeiten in Minijobs, die heute schon steuerbefreit sind. Ein Drittel der Älteren jobbt aus finanzieller Notwendigkeit, sagen Studien.

Ob tatsächlich mehr Rent­ne­r:in­nen als bisher im Ruhestand weiterarbeiten, nur weil sie dann weniger Steuern zahlen müssen als bisher – das ist sehr fraglich. Der Gesetzentwurf könnte vielmehr den Streit um die Generationengerechtigkeit befeuern. Dann nämlich, wenn sich Jüngere fragen, warum denn ihr hart erarbeiteter Verdienst voll versteuert wird, während die Babyboomer:innen, die doch eine auskömmliche Rente beziehen, auch noch das Geld aus dem Nebenjob ganz steuerfrei behalten dürfen.