dpa | Für das riesige denkmalgeschützte Gebäude des früheren Berliner Flughafens Tempelhof soll bis 2027 ein Entwicklungskonzept vorliegen. Dann soll der Senat über die weiteren Schritte entscheiden. Ab 2028 soll konkret geplant werden, wie die zuständige Tempelhof Projekt GmbH mitteilte.

Bereits seit Jahren wird an Grundlagen und Strategien für das Gebäude gearbeitet. Zwischen 2025 und 2027 gab und gibt es sieben Workshops mit Experten. Um diese Fragen geht es vor allem:

Wie kann das Gebäude besser mit dem Tempelhofer Feld und den umliegenden Wohnstraßen vernetzt werden?

Welche Nutzungen wären für die Nachbarschaft möglich?

Wie lässt sich dieses große Denkmal so gestalten, dass Geschichte, Sanierung, Klimaschutz und neue Nutzungen zusammenpassen?

Bewusst noch kein fertiger Architekturentwurf

Das Gebäude besteht aus 41 Bauteilen, 7.000 Räumen und 300.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche. Edith Wunsch, Leiterin des Bereichs Liegenschaft bei der Tempelhof Projekt GmbH, betonte, derzeit gebe es ganz bewusst noch keinen fertigen Umbau- oder Architekturentwurf. „Bevor Entwürfe sinnvoll sind, muss geklärt werden, was technisch, rechtlich und denkmalpflegerisch umsetzbar ist.“

Interessierte Berliner können sich am Samstag (4. Juli) von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr bei einem Infomarkt im Besucherzentrum Check-In am Platz der Luftbrücke 5 über das Entwicklungskonzept informieren und mit den Akteuren sprechen. „Hier zeigt die Tempelhof Projekt GmbH, wie sie derzeit an der langfristigen Entwicklung des Flughafens Tempelhof arbeitet, welche Themen und untersucht werden und wie die nächsten konkreten Schritte aussehen.“

Als Vision wurde formuliert: „Zukünftig ist der Flughafen Tempelhof ein lebendiger und vielfältiger Ort der Begegnung, der kreativen Austausch und Experimente ermöglicht.“ Flexible Nutzungsmöglichkeiten stärken die Nachbarschaft und machen den Standort als weltoffenen Treffpunkt für Berlin erlebbar.