dpa | Das Medienunternehmen VRM beendet den Druckauftrag für die neue „Nius-Wochenzeitung“. Spätestens Ende März 2027 laufe die Produktion aus, teilte die VRM in Mainz mit. „Die öffentliche Diskussion um den Druckauftrag hat zunehmend das Vertrauen in die Marke VRM belastet und die journalistische Arbeit der Redaktionen in den Hintergrund treten lassen.“ Nius-Gründer und -Chefredakteur Julian Reichelt sprach angesichts der Entwicklung vom „größtmöglichen Anschlag auf die Pressefreiheit“.

Die gedruckte Wochenzeitung von „Nius“ war am vergangenen Samstag erstmals erschienen. Nius wurde 2023 als Online-Portal gegründet und wird vom früheren „Bild“-Chefredakteur Reichelt geführt. Inhaltlich soll sich „Nius – Die Wochenzeitung für Deutschland“ mit Politik, politischer Kultur und gesellschaftlichen Debatten beschäftigen.

Debatte um Druckauftrag

Die VRM, die unter anderem die Tageszeitungen „Wiesbadener Kurier“, „Darmstädter Echo“, „Wetzlarer Neue Zeitung“ und „Allgemeine Zeitung“ (Mainz) in Hessen und Rheinland-Pfalz herausgibt, hatte mit ihrer Druckerei im südhessischen Rüsselsheim den Auftrag von Nius übernommen.

Daran gab es viel Kritik, unter anderem von der Gewerkschaft Verdi sowie Politikern von SPD, Grünen und Linken. Die VRM mit Sitz in Mainz erklärte nun, es sei trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen, die Trennung zwischen einer Druckdienstleistung für eine verlagsfremde Publikation und der unabhängigen publizistischen Haltung der eigenen Medienangebote ausreichend deutlich und glaubwürdig zu vermitteln.

Nius-Chefredakteur Reichelt warf der SPD und den Gewerkschaften vor, sie verhinderten den Druck einer neuen, regierungskritischen Zeitung. „Das habe ich mir bisher nicht vorstellen können in Deutschland“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Es sei einerseits eine Auszeichnung für Nius als kritisches Medium, andererseits aber „ein bitteres Signal für den Zustand der inneren Freiheit unseres Landes“.

„Vertrauen in unsere Produkte ist Fundament“

„Ich bin weiterhin fest überzeugt, dass eine offene Gesellschaft auch Meinungen aushalten muss, deren Haltung man nicht teilt“, sagte VRM-Geschäftsführer Joachim Liebler. „Pressefreiheit darf niemals eine Frage nur der eigenen Überzeugung sein. Aber das Vertrauen in unsere Produkte ist das Fundament unseres Hauses. Das wiegt schwer und hat Vorrang.“ Zur VRM-Verlagsgruppe gehören insgesamt rund 1.300 Beschäftigte.

Während die Mainzer SPD den Schritt der VRM begrüßte, sprach die AfD-Fraktion im hessischen Landtag von einer Niederlage für die Pressefreiheit. AfD-Fraktionschef Robert Lambrou sagte, es sei zugleich ein „Armutszeugnis für das Freiheitsverständnis der SPD, auf deren Druck das geschah“. Die SPD teilte mit, es sei um die Frage gegangen, „ob die freie und offene Gesellschaft Verachtung, Spaltung und Zerstörungsversuche unwidersprochen hinnehmen muss. Das muss sie nicht. Das darf sie nicht“.

Kundgebung geplant

Hessens CDU-Vorsitzender und Ministerpräsident Boris Rhein hatte die Kritik an der VRM noch am Vortag als befremdlich bezeichnet. „Man muss NIUS weder lesen noch mögen, aber auch, was zuspitzt und provoziert, gehört zur öffentlichen Debatte und unserer Demokratie“, schrieb er auf der Plattform X. „Es ist eine bedenkliche Entwicklung, wenn nicht mehr stattfinden soll, was manchem unbequem ist.“

Für den Freitagnachmittag war eine Protest-Kundgebung vor dem VRM-Verlagsgebäude in Mainz angekündigt worden, noch bevor die VRM mitteilte, den Druckauftrag zu beenden. Ob die Demonstration noch stattfinden wird, ist unklar. Eine Online-Petition mit dem Titel „Keine Druckaufträge für rechte Hetze – Zusammenarbeit mit NIUS beenden!“ hatte bis Donnerstagnachmittag rund 2.100 Unterzeichner.