D er Untergang des Abendlandes ist in vollem Gange und natürlich wird alles immer schlimmer. Das versuchen uns von Nius bis zur Neuen Zürcher Zeitung sogenannte Journalisten jedenfalls tagtäglich überzuhelfen. Das Scheitern der Klimakonferenz von Antalya ist also ein Segen (Nius), ARD und ZDF bilden eine „Beutegemeinschaft“ und saugen die Gesellschaft aus (NZZ-Chefredaktor Eric Gujer).

„Wirr ist das Volk“, lautet das erklärte Ziel dieser Diskursverblöder. Weshalb es ganz gut ist, auch mal an das zu erinnern, was seit 70 Jahren reibungslos funktioniert: der Deutsche Presserat zum Beispiel. Der wurde 1956 gegründet, um die „Gesamtvertretung der Anliegen der Presse gegen Regierung, Parlament und Öffentlichkeit“ wahrzunehmen.

Geschaffen wurde dieses Gesamtkunstwerk damals, wie es zum Wegschmeißen schön heißt, „von zehn von den Berufsverbänden dazu ermächtigten Herren“. Wer sich auf der Jubelfeier zum 70. Geburtstag am Dienstag in Berlin umguckte, sah überdeutlich, dass es immer noch zu wenig Frauen sind. Aber das ermächtigende Grundprinzip hält herrlicherweise bis heute. Die Hälfte der Pres­se­rä­t*in­nen wird von den Verlagsverbänden nominiert, die andere von den Journalistengewerkschaften entsandt.

Und dann müssen sie miteinander klarkommen. Also sich auf Basis des Pressekodex verständigen, einigen, Kompromisse schließen. Da ist kein Raum für Krawall und Lust am Untergang. Sondern nüchterne und manchmal ermüdende Detailarbeit bis hin zu verhunzten Bildunterschriften, über die jemand moppert. Immer mit dem einen großen, hehren Ziel, die Pressefreiheit zu sichern. Indem sichergestellt wird, dass sich alle über Beiträge beschweren können, die nach ihrer Ansicht nicht mit den Grundsätzen eines fairen Journalismus zusammenpassen.

Keine Strafe, sondern Lerneffekt

Das schafft Vertrauen und Relevanz. Übrigens die wichtigsten Garanten für unabhängigen Journalismus. Der in seiner Arbeitsweise angelegte Zwang zu Dialog und Konsens setzt sich auch in seinem Instrumentarium durch. Anders als Gerichte und Behörden kann er keine Bußgelder oder andere Zwangsmaßnahmen verhängen. Ihm geht es nicht um Strafe, sondern um Lerneffekte, um Verständnis und Verbesserung. Er gibt Hinweise und Ratschläge, sein schärfstes Schwert ist die Rüge.

Das macht ihn aber keinesfalls zum zahnlosen Tiger. „Ratschläge sind auch Schläge“, zitierte Hamburgs Mediensenator Carsten Brosda (SPD) beim Festakt den früheren Bundespräsidenten Johannes Rau.

In diesem Sinne lasst uns fröhlich dreinschlagen auf Nius und NZZ und gern auch auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Denn der beaufsichtigt sich journalistisch durch seine Gremien, die manchmal die kritische Distanz vermissen lassen. Das hat „nie die Standards des Pressekodex erreicht“, wie Ex-Spiegel-Chefredakteur Georg Mascolo in Berlin feststellte. Den Pressekodex dürfen sich ARD und ZDF also gern zur Beute machen.

„Ist ja spannend, denn Jour­na­lis­t*in­nen im ÖRR berufen sich bei ihrer Arbeit auf den Pressekodex. Die Denke ist wohl, dass es das Kontrollgremien dann nicht auch noch braucht“, meint die Mitbewohnerin.