dpa/bb | Das Auto von „Nius“-Chefredakteur Julian Reichelt ist angezündet und weitgehend zerstört worden. Der Brandanschlag ereignete sich laut Reichelt in der Nacht zu Freitag in Berlin-Charlottenburg. Reichelt berichtete selbst über das angezündete Auto auf dem Nius-Portal im Internet. Die Polizei bestätigte eine vorsätzliche Brandstiftung, die um 2.07 Uhr von einem Passanten gemeldet worden sei, nannte aber keinen Namen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand.

Reichelt, der früher Chefredakteur der Bild-Zeitung war, sagte: „Es ist vollkommen klar, dass dies ein gezielter Anschlag war.“ Reichelt sprach von einem „Einschüchterungsversuch gegen neue freie Medien, die sich diesem Linksextremismus entgegenstellen“. Vermutlich sei gezielt ausgespäht worden, welches sein Auto sei. Dazu zeigte Nius Fotos des zerstörten Wagens.

Ähnliche Brandanschläge gab es vor mehreren Jahren auf Autos eines Kolumnisten der Zeitung B.Z. In einem Fall wurde später ein Bekennerschreiben mit linksextremistischem Inhalt veröffentlicht.