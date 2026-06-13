Wochentaz-Podcast : Im Europa der Grenzen
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Die Asylpolitik der EU wird härter, was heißt das für Schutzsuchende? Und: Warum mehr Singles Offline-Dating Events besuchen.
Nach jahrelangen Verhandlungen greift seit Freitag die Reform des europäischen Asylsystems GEAS. Die Migrationspolitik der EU wird so nicht weniger chaotisch – dafür aber noch härter. Was das für Asylsuchende bedeutet, ordnet Frederik Eikmanns, Redakteur für Innere Sicherheit und Migration, im Gespräch mit Sophie Fichtner ein.
Im zweiten Teil erzählt Gesellschaftsredakteurin Anna Fastabend vom Trend des Offline-Datings. Viele Singles sind frustriert von Datingplattformen und suchen im echten Leben nach der Liebe, zum Beispiel auf Knutschabenden.
Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de
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