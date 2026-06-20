Wochentaz-Podcast Gerettet aus der Hölle von Gaza

Für jedes Bild, jede Suche, jeden Gastbeitrag, den die Künstliche Intelligenz ausspuckt, gräbt sie an den Ressourcen der Erde und verbraucht Strom, Wasser und Unmengen von Daten. Lässt sich dieser Allesverschlinger noch zähmen? Darüber spricht diese Woche taz-KI-Expertin Svenja Bergt.

Tausende Verwundete und Kranke harren im zerstörten Gazastreifen aus. Nur wenige werden in den Nachbarländern behandelt. taz-Korrespondentin Serena Bilanceri hat eine Familie aus Gaza bei ihrer Reise nach Jordanien begleitet und erzählt von ihren Erlebnissen.

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