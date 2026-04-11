Wochentaz-Podcast : Was ist aus der Letzten Generation geworden?
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Die einstigen Blockierer:innen setzen jetzt auf Bürgerräte. Elektro-Trucker Tobias Wagner will die Klima-Blockade in der Speditions-Branche lösen.
Die Letzte Generation hat mit ihren Straßenblockaden das halbe Land gegen sich aufgebracht und wurde schließlich sogar als „kriminelle Vereinigung“ verdächtigt. Doch mit der Auflösung der Klimagruppe ist ihre Geschichte nicht zu Ende. taz-Redakteur Timm Kühn hat prominente Köpfe der Bewegung getroffen, um über ihren neuen Kurs zu sprechen: Revolution statt Rebellion.
Das System umstürzen? Das ist nichts für Tobias Wagner; verändern möchte er es aber. Wagner fährt mit seinem Hund Krümelix in einem Elektro-LKW durch ganz Europa und versucht in den Sozialen Medien mehr und mehr Unternehmen für klimafreundliche Motoren zu begeistern. Die Mobilitätsredakteurin der taz, Nanja Boenisch, stellt den Elektro-Trucker vor.
Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de
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