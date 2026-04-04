Wochentaz-Podcast : Der Vergewaltiger-Chat
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Acht Männer besprachen im Chat, wie sie Frauen betäuben und vergewaltigen. Im Podcast erzählen wir von den Gerichtsprozessen.
Auf Telegram tauschten sich acht Männer in einer Chatgruppe darüber aus, wie sie Frauen am besten betäuben und vergewaltigen. Sie teilten Videos ihrer Taten und feierten sich dafür. Vier dieser Männer standen in den letzten Monaten in Deutschland vor Gericht. Anne Fromm und Sophie Fichtner haben gemeinsam zu diesem Netzwerk recherchiert und erzählen von ihren Erlebnissen vor Gericht und aus Gesprächen mit Anwältinnen.
Und es geht um US-amerikanische Start-ups, die damit werben Embryos mit Genanalysen zu scannen, damit Eltern sich für ihr bestes Kind entscheiden können. Wird es bald möglich sein, Menschen klüger und besser zu machen? Und wollen wir das überhaupt? Diese Fragen beantwortet Adefunmi Olanigan.
Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de
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