Wochentaz Podcast Wo Rechtsextreme in Trachten tanzen

In einem kleinen Dorf in Thüringen haben sich im März Neonazis zum völkischen Volkstanz verabredet. Was taz-Reporter dabei undercover beobachtet haben, erzählt Jean-Philipp Baeck seiner Kollegin Sophie Fichtner. Und er erklärt, wie solche Recherchen funktionieren.

Sabine Seifert berichtet über eine neue digitale Plattform, die die Hilfe für Menschen ohne Obdach erleichtern soll. Denn die Anzahl der von Armut und Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen steigt weiter an.

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