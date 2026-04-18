Wochentaz Podcast : Wo Rechtsextreme in Trachten tanzen
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Während sich Neonazis zum völkischen Volkstanz getroffen haben, wurden sie von der taz beobachtet. Was dort passierte, erfahrt ihr in der neuen Folge.
In einem kleinen Dorf in Thüringen haben sich im März Neonazis zum völkischen Volkstanz verabredet. Was taz-Reporter dabei undercover beobachtet haben, erzählt Jean-Philipp Baeck seiner Kollegin Sophie Fichtner. Und er erklärt, wie solche Recherchen funktionieren.
Sabine Seifert berichtet über eine neue digitale Plattform, die die Hilfe für Menschen ohne Obdach erleichtern soll. Denn die Anzahl der von Armut und Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen steigt weiter an.
Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de
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