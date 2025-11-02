piwik no script img

Wirtschaft in der KriseEs droht großer Jobabbau

Laut einer Studie des arbeitgebernahen IW-Instituts will jedes dritte Unternehmen 2026 Stellen streichen. Grund ist die andauernde Krise.

Der Rohbau eines VW-Autos wird maschinell lackiert. Die Maschine sieht aus, als habe sie lange Arme, überzogen mit einem blauen Schutzanzug. Das Auto ist bisher weiß lackiert.
Hier sind teilweise schon keine Menschen mehr an der Arbeit: Lackierwerk bei Volkswagen in Wolfsburg Foto: Gerald Haenel/laif
Simon Poelchau

Von

Simon Poelchau

Kommt die konjunkturelle Wende nicht, könnte 2026 zum Jahr des großen Jobabbaus werden. Mit 36 Prozent plant jedes dritte Unternehmen, die Zahl seiner Angestellten zu reduzieren. Dies hat eine Umfrage ergeben, die das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) am Sonntag veröffentlichte. Demnach ist die Situation vor allem in der Industrie prekär: Dort wollen 41 Prozent aller befragten Unternehmen Arbeitsplätze streichen.

„Stellenabbau statt Wirtschaftswende: Die Unternehmen leiden unter dem großen geopolitischen Stress“, sagt IW-Konjunkturexperte Michael Grömling. Für die Umfrage hat sein Institut im Oktober knapp 2.000 Unternehmen befragt. Drei Viertel von ihnen gaben an, kommendes Jahr höchstens so viel wie derzeit zu produzieren.

Dabei ist insbesondere die Industrieproduktion schon länger rückläufig. Im August war sie im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,6 Prozent niedriger. Regelrecht eingebrochen ist sie in der Automobilbranche. Dort ging sie im August zuletzt um 18,5 Prozent zurück. Neben hausgemachten Problemen leidet insbesondere diese Branche auch unter der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sowie verstärkter Konkurrenz aus China. Außerdem beklagen die Wirtschaftsverbände zu hohe Kosten für Energie, Sozialversicherungen und Bürokratie.

Im Sommer ist das Bruttoinlandsprodukt stagniert, nachdem es im Frühjahr um 0,3 Prozent gesunken ist. Bereits in den vergangenen beiden Jahren war es gesunken. Die derzeitige Wirtschaftsleistung befindet sich damit auf dem Niveau von vor sechs Jahren.

Unternehmen investieren kaum

Nimmt man die geplanten privaten Investitionen als Standard, wird sich daran nächstes Jahr kaum etwas ändern. Nur 23 Prozent der Unternehmen wollen im kommenden Jahr mehr investieren als 2025. 33 Prozent wollen hingegen weniger investieren, ergab die Umfrage des IW. Damit verschärft sich laut den Öko­no­m*in­nen die Investitionskrise in Deutschland. Eine über fünf Halbjahre anhaltende Phase negativer Investitionserwartungen gab es bei der IW-Konjunkturumfrage noch nicht, teilte das Institut mit.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Konjunktur #Stellenabbau #Industrie #Investitionen #Wirtschaftspolitik #Rezession #Wirtschaftskrise
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
German share price index DAX graph is pictured at the stock exchange in Frankfurt
Unternehmen wollen Stellen abbauen Merz, der Job-Zerstörer
Kommentar von Simon Poelchau

Auch in der Wirtschaft ist angekommen, dass der Kanzler mehr verspricht, als er einhält. Und reagiert auf die fehlende Planbarkeit entsprechend.

Frau im Profil
Ökonomin zur Lage in Deutschland „Ohne Wachstum geht's schneller Richtung Autoritarismus“

Dass Deutschlands Wirtschaft schwächelt, bedroht die Demokratie, sagt die Ökonomin Nicola Fuchs-Schündeln – und macht Vorschläge.

Interview von Sabine am Orde und Stefan Reinecke
Ein Gruppenfoto einer Ministerkonferenz löst sich auf
Zukunft der Mobilität Autopolitik auf Abwegen

Auch die Mi­nis­ter­prä­si­den­t:in­nen sprechen sich jetzt gegen das EU-Verbot für neue Verbrenner aus. Das hat Folgen für die Branche.

Von Nanja Boenisch
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Sozialstaat vs. Aufrüstung Wer Zeitenwende sagt, muss auch Mietendeckel sagen
2
Kontroverse um Ehrung für Imam Ein Brückenbauer unter Druck
3
Fast vier Jahre Krieg in der Ukraine Wenigstens Waffenstillstand
4
Ökonomin zur Lage in Deutschland „Ohne Wachstum geht's schneller Richtung Autoritarismus“
5
Nahostkonflikt an deutschen Unis Don’t mention the Islamismus
6
Bildungsbohème in der Linkspartei Linke Folklore