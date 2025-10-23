piwik no script img

Studie zu InfrastrukturStandort Deutschland bröckelt

Schlechte Straßen, kaputte Schienen. 84 Prozent der Firmen leiden unter maroder Infrastruktur. Sie sehen ihre Geschäfte dadurch beeinträchtigt.

Blick auf ein Verkehrsschild vor der Ziegelgrabenbrücke. Die Ziegelgrabenbrücke zur Insel Dänholm ist derzeit nur mit 10 km/h befahrbar, um Erschütterungen zu vermeiden
Kaputte Straßen und Schienen bremsen das Wirtschafts-wachstum Foto: Stefan Sauer/dpa

rtr | Immer mehr Unternehmen in Deutschland sehen sich durch Mängel in der Verkehrsinfrastruktur behindert. 84 Prozent machen sie für eine Beeinträchtigung ihrer Geschäftstätigkeit verantwortlich, wie aus einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) unter fast 1100 Betrieben hervorgeht. 2013 hatten dies nur 60 Prozent gesagt. Aus dem einstigen Standortvorteil Infrastruktur sei inzwischen ein Hemmschuh für die deutsche Wirtschaft geworden, heißt es in der Studie. Diese lag der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorab vor.

Verglichen mit der vorherigen Umfrage von 2022 liegt der Anstieg bei den beeinträchtigten Unternehmen bei fast fünf Prozentpunkten. Damals sorgten die Spätfolgen der Corona-Pandemie noch für erhebliche Störungen der Logistiknetzwerke, während der russische Überfall auf die Ukraine die Energiekosten nach oben trieb. „Dass sich die Bewertung drei Jahre später noch einmal sichtbar verschlechtert hat, stellt somit ein weiteres Alarmzeichen für den Standort Deutschland dar“, so das IW.

Straße und Schiene verursachten die größten Probleme. In der Befragung geben 92 Prozent der beeinträchtigten und 77 Prozent aller teilnehmenden Unternehmen an, in ihrer allgemeinen Geschäftstätigkeit durch Mängel der Straßeninfrastruktur behindert zu werden. Auch die Bahn bereitet zunehmend Sorgen: 71 Prozent der beeinträchtigten und 60 Prozent aller Betriebe betrachten sie inzwischen als Standortproblem. „Damit haben erstmals mehr als die Hälfte aller teilnehmenden Unternehmen den Zustand der Schienenwege als beeinträchtigend für ihre allgemeine Geschäftstätigkeit bezeichnet“, hieß es. Dies hänge womöglich auch mit den inzwischen eingeleiteten umfangreichen Sanierungen zusammen, die großräumige Umleitungen und erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeiten zur Folge haben.

Die Verschlechterung sei über alle Unternehmensgrößen zu beobachten. Sie falle bei den kleinen Firmen am stärksten aus. Es sei denkbar, dass die intensivierte öffentliche Debatte zu einer erhöhten Problemwahrnehmung bei den teilnehmenden Betrieben geführt habe.

Weniger Investitionen als erwartet

Das IW hält es für möglich, dass das im März beschlossene Sondervermögen Infrastruktur mit einem Gesamtvolumen von 500 Milliarden Euro die Verkehrswende bringen kann. „Ohne planbar höhere Investitionen wird sich die zuvor beschriebene Situation nicht bereinigen lassen“, hieß es. Hoffen ließen auch verschiedene vielversprechende Projekte zur Planungsbeschleunigung.

„Es bestehen allerdings Bedenken, ob sich diese politischen Absichten der neuen Regierung in einem nennenswerten zusätzlichen Investitionsvolumen niederschlagen“, warnt das IW. Nach derzeitigem Stand würden allein im Haushalt des Verkehrsministeriums Investitionen von gut zehn Milliarden Euro aus dem Kernhaushalt in das Sondervermögen verschoben. Damit werde das Versprechen der Zusätzlichkeit der Mittel weitgehend gebrochen. Der Zuwachs der Gesamtinvestitionen dürfte damit weit hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Wirtschaft #Infrastruktur #DIW
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Zauberer hinter glänzenden, fliegenden Schnipseln
Neue Kosten-Nutzen-Rechnung für A39 Autobahn lohnt sich, lohnt sich nicht, lohnt sich

Überraschend gut stuft das Verkehrsministerium plötzlich den Bau der A39 zwischen Wolfsburg und Lüneburg ein. Eine Begründung liefert es nicht.

Von Lotta Drügemöller
Eine Frau in einem Großraumabteil in einem Zug
Neustart bei der Deutschen Bahn Besser als nichts

Entscheidungen, Sauberkeit und Baustelleninfos: Evelyn Palla, neue Vorsitzende der Deutschen Bahn, will vieles verändern. Was Ex­per­ten dazu sagen.

Von Nanja Boenisch
Eine Frau in der Produktion von VW in Zwickau
Deutsche Wirtschaftskrise hält an Produktion der Industrie bricht im August ein

„Autogipfel“ im Kanzleramt: Die Union will der kriselnden Branche mit einem Aufweichen des Verbrenner-Aus helfen. Umweltverbände lehnen das ab.

Von Anja Krüger
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Töchter-Demo in Berlin Das Problem mit dem weißen Mann
2
Friedrich Merz ist kein Feminist Im Namen der Töchter
3
Klage gegen Rundfunkbeitrag Die Vielfalt, die sie meinen
4
Autorin zu Vertrauensverlust in Medien „Diejenigen sichtbar machen, die keine Stimme haben“
5
Verbraucherschützer übers E-Auto-Laden „Nachts nicht umparken zu müssen, ist sinnvoll“
6
Umstrittener Ausbau Reiche muss ihre Gas-Pläne eindampfen