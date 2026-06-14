Wieder wegen Brandschutzmängeln: Noch ein TU-Gebäude dicht
Die Technische Universität kämpft mit Bau- und Sicherheitsmängeln: Im Mai musste das Hauptgebäude schließen, nun ein weiteres am Ernst-Reuter-Platz.
dpa/taz | Schon wieder muss ein Gebäude der Technischen Universität Berlin aufgrund von Mängeln schließen. Das Gebäude BH-N, das direkt am Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg steht, könne ab sofort nicht mehr genutzt werden, hat TU-Präsidentin Fatma Deniz den Universitätsmitgliedern in einer Mail mitgeteilt. Die Nachricht liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Die Hochschule veröffentlichte auch eine Mitteilung auf ihrer Website. In dem Gebäude befinden sich laut Website fünf Hörsäle sowie zahlreiche Seminarräume.
„Hintergrund ist die im Gebäude installierte Sprühnebel-Löschanlage, die von externen Gutachtern im Rahmen einer aktuellen Prüfung als derzeit nicht betriebsfähig eingestuft wurde“, erklärte Deniz, die im Dezember gewählt wurde und erst seit wenigen Wochen im Amt ist. „Ohne eine funktionierende Löschanlage ist der erforderliche Brandschutz im Gebäude nicht gewährleistet.“ Die TU-Mitglieder, die in dem Gebäude BH-N arbeiteten, forschten und lehrten, seien am Freitag in einer Informationsveranstaltung informiert worden.
„Wir arbeiten mit hoher Priorität daran, eine Teilöffnung des Gebäudes zu ermöglichen“, äußerte sich die Präsidentin. Die TU habe ein entsprechendes Konzept erarbeitet, das in Kürze der zuständigen Bauaufsicht des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf zur Abstimmung vorgelegt werden solle. „Parallel dazu werden die damit verbundenen organisatorischen und finanziellen Auswirkungen geprüft.“ In den kommenden Tagen solle es weitere Informationen geben. „Wir wissen, dass die derzeitigen Einschränkungen für viele Betroffene mit erheblichen Belastungen verbunden sind“, hieß es von Deniz.
Das BH-N ist bereits das dritte Gebäude, das innerhalb weniger Wochen schließen muss. Am 9. Mai wurde das Hauptgebäude der Uni wegen Baumängeln geschlossen. Die Universitätsbibliothek der TU und der Universität der Künste Berlin musste zwischen dem 5. und 11. Juni für Reparaturarbeiten schließen.
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