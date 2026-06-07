afp/ap | Die Polizei auf der griechischen Insel Kreta hat einen Palästinenser festgenommen, der Terroranschläge geplant haben soll. Der 37-Jährige stehe im Verdacht, der militant-islamistischen Hamas anzugehören, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Griechischen Medienberichten zufolge handelt es sich um einen Palästinenser, der auf Kreta in einem Hotel arbeitete. Demnach zielten die Anschlagspläne möglicherweise auf ein israelisches Kreuzfahrtschiff, das am Dienstag auf der Insel eintreffen soll.

Der Mann habe eine Wohnung im Zentrum der griechischen Hauptstadt Athen gemietet, in der die Polizei Chemikalien und eine Laborausrüstung sichergestellt habe, die zur Herstellung einer Bombe verwendet werden könnte, berichtete der Sender ERT.

Nicht die erste Festnahme wegen Terrorverdachts

Bei Durchsuchungen von Wohnungen auf Kreta und in Athen wurden laut der Polizei mehrere Mobiltelefone, ein Laptop, externe Festplatten und Bankkarten sichergestellt. Der Verdächtige sollte noch am Sonntag einem Richter vorgeführt werden.

Der Festgenommene ist Elektriker. Die Polizei erklärte, er habe online Chemikalien bestellt, die zur Herstellung von Sprengstoff verwendet werden können. Seine Festnahme stehe im Zusammenhang mit der Festnahme von vier Palästinensern in Zypern, gegen die ebenfalls wegen Terrorverdachts und der Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation ermittelt wird.

Verdächtiger kennt sich mit Sprengstoff aus

Die griechischen Behörden gaben an, der 37-Jährige habe Kontakt zu einem der vier Palästinenser in Zypern gehabt. Gemeinsam seien die beiden nach Malaysia gereist und dort in der Herstellung von Sprengstoff geschult worden.

Die Strafverfolgungsbehörden in Zypern hatten am 22. Mai zunächst zwei Palästinenser festgenommen. In zwei Wohnungen, die einer der Männer nutzte, wurde Material gefunden, das zur Herstellung von Sprengstoff verwendet werden könnte. Wenig später wurden zwei weitere Palästinenser festgenommen.