Waschbären in Berlin„Die Jagd auf Waschbären ergibt überhaupt keinen Sinn“

taz: Frau Weh, gibt es ein Problem mit der steigenden Waschbärpopulation in Berlin?

Weh: Ich würde sagen, nein.

taz: Trotzdem gibt es die Debatte und zuletzt auch Berichte über zunehmende Schäden.

Weh: Die Waschbärzahl in Berlin und auch in ganz Deutschland steigt zwar, daher kann es auch zu mehr Schäden kommen. Trotzdem denke ich nicht, dass es ein Problem gibt. Aber ich könnte meinen Job nicht machen, wenn ich kein Verständnis dafür hätte, dass man keinen Waschbären im Dach haben will. Das ist der einzige Schaden, bei dem ich sagen würde, der ist ein Problem. Ein Waschbär im Dach bedeutet eine Sanierung im fünfstelligen Bereich.

Bild: Sophia Kimmig Im Interview: Carolin Weh Biologin, bezeichnet sich selbst als Wildtierbiologin. Studiert hat sie im Hauptfach Verhaltensökologie. Von 2016 bis 2019 hat sie wissenschaftlich zu Waschbären am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung gearbeitet. Dann hat sie 2021 und 2022 die Waschbär-Vor-Ort-Beratung, ein Pilotprojekt der Berliner Senatsumweltverwaltung, geleitet. Seither führt sie die Beratung freiberuflich fort. waschbaeratung.info

taz: Oft heißt es, Waschbären seien eine Plage, ein Problem und eine invasive Art.

Weh: Tatsächlich gibt es bisher keine einzige ökologische Studie, die einen nachhaltig negativen Effekt von Waschbären auf unser Ökosystem nachweisen konnte. Bisher sieht es auch nicht so aus, als verdränge der Waschbär heimische Tierarten. Nichtsdestotrotz bin ich dafür, sensible Bereiche, wie Amphibien-Laichgewässer, zu sichern. Aber nicht nur gegen Waschbären, sondern auch gegen alle anderen Tiere, die sich da bedienen, und vor allem gegen uns Menschen. Wir machen alles kaputt. Und den Waschbären jetzt die alleinige Schuld zu geben, ist absolut falsch und viel zu kurz gedacht.

taz: Trotzdem hat sich die jagdpolitische Sprecherin der CDU in Baden-Württemberg, Sarah Schweizer, für die Jagd auf Waschbären ausgesprochen und möchte sogar Kopfgeldprämien an Jä­ge­r:in­nen verteilen. Dadurch soll der Waschbärbestand dezimiert werden. Ist das die Lösung?

Weh: Die Jagd auf Waschbären ergibt überhaupt keinen Sinn. Das wissen wir aus wissenschaftlichen Studien aus den USA. Es wurde festgestellt, dass die Tiere Bestandseinbrüche von über 70 Prozent innerhalb eines Jahres wieder auffüllen können. Man nennt das kompensatorische Reproduktion. Das bedeutet, die Weibchen kriegen plötzlich mehr Nachwuchs. In Berlin ist die Jagd auf Waschbären streng reguliert und darf nur von Stadtjägern mit dem Aufstellen von Lebendfallen erfolgen, wo eine vermeintliche Gefahr gesehen wird, also in Kitas oder Krankenhäusern. Diese Fallen scheinen sie aktuell häufiger zu bekommen als zuvor.

taz: Wie kam es, dass Waschbären Ihr Thema geworden sind?

Carolin Weh: Das war relativ unromantisch. Ich habe an einem Projekt über vergleichende Verhaltensbeobachtung bei Seeadlern gearbeitet, was leider an unausgereifter Technik gescheitert ist. Dabei habe ich eine wissenschaftliche Methode verwendet, die ich gerne weiter nutzen wollte, am liebsten mit Säugetieren. So bin ich bei den Waschbären gelandet. Je mehr ich über die Tiere gelernt habe, desto faszinierender fand ich sie. Inzwischen bin ich ein großer Fan.

taz: Sie arbeiten als Waschbär-Beraterin und erklären Menschen, die Probleme mit Waschbären haben, wie sie die Tiere auf „nette Art und Weise“ wieder loswerden können. Wenn jemand einen Waschbären im Dach sitzen hat, wie gehen Sie dann vor, um den Waschbären da rauszuholen?

Weh: Ich hole den da nicht raus. Ich gucke mir die Häuser von außen genau an und überlege: Wo hat das Tier die Möglichkeit, auf das Dach zu gelangen? Und dann erkläre ich den Menschen, welche kleinen baulichen Veränderungen sie umsetzen müssen, damit der Waschbär nicht mehr zum Dach kommt. Wenn man einigermaßen handwerklich geschickt ist, kann man das selbst machen.

taz: Was können Menschen sonst tun, um sich vor Waschbären zu schützen?

Weh: Wenn man weiß, dass man in einer waschbärreichen Region wohnt, muss man sein Haus sichern, so wie man eine Versicherung gegen Erdbeben abschließt. Wenn man in einem Erdbebengebiet wohnt, würde man auch vorsorgen. Außerdem müssen wir Menschen unser Verhalten ändern.

taz: Wie sieht das konkret aus?

Weh: Waschbären haben eine hohe soziale Toleranz. Das heißt, da, wo es viel Nahrung und viel Unterschlupf gibt, da kommen auch dementsprechend viele Waschbären vor. Wir müssen aufpassen, wo wir überall Essen herumliegen lassen. Das fängt bei Vogelfutterstellen an, die nachts nicht leer sind, oder Lebensmittelresten, die auf den offenen Kompost geschmissen werden. Wenn wir das vermeiden, können wir nachhaltig die Populationsdichte verringern.

taz: Eine Großstadt müsste für so ein Tier doch eigentlich nicht der beste Ort zum Leben sein. Wieso ist eine Stadt wie Berlin dann so attraktiv für Waschbären?

Weh: Es gibt einfach Tiere, die richtig gut in Städten klarkommen. Waschbären sind sogenannte Kulturfolger, die aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit gut mit uns Menschen leben und von uns profitieren können. Die großen Fressfeinde fehlen hier. Und es gibt Futter im Übermaß. Tiere, die gerade bei ihrer Nahrung so totale Generalisten sind, wie zum Beispiel der Waschbär, können einfach jede Form von Nahrung verwerten. Und das macht der Waschbär auch.

taz: Gibt es denn andere Wege, die Waschbärpopulation einzudämmen, wenn eine Jagd auf die Tiere nicht zielführend ist?

Weh: Seit 2023 wollen Mathilde Laininger und ich vom Verein Hauptsache Waschbär ein wissenschaftliches Projekt starten, bei dem es um die Unfruchtbarmachung von wildlebenden Waschbären in Berlin geht. Wir würden die Tiere kastrieren, wie man es mit Straßenhunden und Straßenkatzen macht, damit die sich nicht weiter vermehren können. Aber wir können aus bürokratischen Gründen nicht weitermachen.

taz: Wieso das?

Weh: Für so ein wissenschaftliches Projekt muss man bei der Fachbehörde, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales, einen Antrag stellen. Die Behörde hat das Projekt genehmigt. Aber die Jagdbehörde, die uns die Erlaubnis zum Stellen von Fallen geben müsste, gibt uns diese Genehmigung nicht. Es wäre unser Versuch, die Population ohne Jagd zu dezimieren. Es ist wirklich absurd. Die Jagdbehörde möchte die Tiere das ganze Jahr über abknallen, am liebsten den Tierschutz übergehen. Aber wenn wir die Tiere kastrieren wollen, geht das zu weit.