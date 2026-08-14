Waldbrand in der Eifel bedroht Gemeinde: 1.800 Menschen in NRW evakuiert
Waldbrand außer Kontrolle: Laut WDR sollen die Flammen nur noch 200 Meter von der Gemeinde Hürtgenwald entfernt sein. Die Lage vor Ort sei chaotisch.
dpa/taz | Wegen eines Waldbrandes in der Gemeinde Hürtgenwald in Nordrhein-Westfalen wird ein Ortsteil evakuiert. Der Ortsteil Gey, in dem gut 1.800 Menschen leben, ist „sofort zu evakuieren“, teilte die Gemeinde in der Eifel am frühen Freitagmorgen mit.
Die Warn-App Nina zeigt die höchste Warnstufe „Extreme Gefahr“ an. Nach Angaben der Gemeinde bewegt sich das Feuer immer weiter auf den Ortsteil zu. Waren die Flammen am Morgen noch etwa 400 Meter von der Gemeinde im Westen von NRW entfernt, sind sie laut WDR am Freitagvormittag bereits auf bis zu 200 Meter vorgerückt. Die Lage vor Ort soll nach Angaben des WDR chaotisch und das Feuer derzeit außer Kontrolle sein.
Bei der Evakuierung ist es dagegen bislang zu keinen Zwischenfällen gekommen, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Morgen. Betroffene sollen nur die nötigsten privaten Gegenstände sowie Ausweisdokumente und Medikamente mitnehmen, hieß es weiter.
25 Hektar seit Donnerstag in Flammen
In der Nacht waren die Flammen zunächst noch gut 500 Meter von dem Ort in der Eifel entfernt. Dann drehte sich der Wind und das Feuer rückte weiter vor. Um kurz vor 4 Uhr entschied sich die Feuerwehr für die Evakuierung.
Nach Angaben der 9.000-Einwohner-Gemeinde ist auch der Ortsteil Großhau durch den Waldbrand gefährdet. Eine Evakuierungsaufforderung gibt es dort bislang nicht. Die Menschen werden aber aufgefordert, den Bereich zu meiden.
Insgesamt stehen seit Donnerstagnachmittag rund 25 Hektar Wald bei Hürtgenwald in Flammen. Das entspricht einer Fläche von etwa 35 Fußballfeldern. Die Gemeinde spricht von einer „Großschadenslage“.
Der drohende Erfolg der AfD bei den kommenden Landtagswahlen zeigt, wie stark rechtsextreme Kräfte inzwischen geworden sind. Gerade jetzt braucht es Zusammenhalt und Solidarität. Auch und vor allem mit den Menschen, die sich vor Ort für eine starke Zivilgesellschaft einsetzen. Die taz kooperiert deshalb mit "Alles beginnt im Zentrum". Die Kampagne unterstützt bundesweit linke, selbstverwaltete Orte und baut einen solidarischen Fonds für deren Schutz und Erhalt auf. Eine offene Gesellschaft braucht guten, frei zugänglichen Journalismus – und zivilgesellschaftliches Engagement. Finden Sie auch? Dann machen Sie mit und unterstützen Sie unsere Aktion. Jetzt unterstützen
meistkommentiert