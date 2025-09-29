piwik no script img

Wahlergebnis in MoldauResilient gegen russische Propaganda

Kommentar von Barbara Oertel

Die Moldauer habe sich bei der Wahl am Sonntag für Europa entschieden. Dabei war befürchtet worden, dass sich prorussische Propaganda durchsetzt.

Eine Frau spricht an einem Rednerpult
Die moldauische Präsidentin Maia Sandu nach den Parlamentswahlen am Montag, 29. September 2025, in Chisinau Foto: Vadim Ghirda/ap

M aia Sandu, Präsidentin der Republik Moldau, kann aufatmen: Allen Prognosen und vorab durchgespielten Gruselszenarien zum Trotz wird ihre Partei „Aktion und Solidarität“ (PAS) vier weitere Jahre regieren können, und das ohne Koalitionspartner. Dabei war die Parlamentswahl am vergangenen Sonntag – als fundamentale Richtungsentscheidung für das Land und als eine Art Referendum über die Politik Sandus und der PAS tituliert – für das proeuropäische Lager kein Selbstläufer.

Wie schon bei der Präsidentschaftswahl und der Volksabstimmung über eine EU-Mitgliedschaft Moldaus im Herbst 2024 holte Russland mit freundlicher Unterstützung der prorussischen Bündnisse in Moldau erneut das ganz große Besteck raus: Stimmenkauf, Wähler*innenbestechung, Desinformation vor allem auf Social-Media-Kanälen. Kein finanzieller Einsatz schien zu hoch. Selbst die Moldauisch-Orthodoxe Kirche unter der Ägide des Moskauer Patriarchen Kirill spannte der Kreml ein, um die Bevölkerung mit plumpester Propaganda zu fluten.

Doch eine Mehrheit der Mol­dau­er*in­nen zeigte sich resilient, sieht man von der autonomen Region Gagausien ab. Deren Ein­woh­ne­r*in­nen stehen stramm an der Seite Moskaus. Der Sieg der PAS ist nicht nur eine gute Nachricht für das Land selbst, sondern auch für Europa. Denn was passiert, wenn demokratiefeindliche Kräfte an die Macht kommen, zeigt sich in Georgien. Tbilissi, wie Moldau seit 2022 EU-Beitrittskandidat, hat den Weg in Richtung Westen längst verlassen. Auch in der Ukraine dürfte der Wahlausgang mit Erleichterung registriert worden sein. Angesichts von Russlands Angriffskrieg, dessen Ende nicht absehbar ist, kann Kyjiw einen weiteren feindlich gesinnten Nachbarn nicht gebrauchen.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Das Wahlergebnis kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die moldauische Gesellschaft nach wie vor tief gespalten ist. Ein Drittel der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze. Diese Menschen zu adressieren muss für die PAS vordringliche Aufgabe sein – und das sofort und nicht erst, wenn es wieder an die Wahlurne geht.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Barbara Oertel

 Ressortleiterin Ausland
Geboren 1964, ist seit 1995 Osteuropa-Redakteurin der taz und seit 2011 eine der beiden Chefs der Auslandsredaktion. Sie hat Slawistik und Politikwissenschaft in Hamburg, Paris und St. Petersburg sowie Medien und interkulturelle Kommunikation in Frankfurt/Oder und Sofia studiert. Sie schreibt hin und wieder für das Journal von amnesty international. Bislang meidet sie Facebook und Twitter und weiß auch warum.
Themen #Republik Moldau #Wladimir Putin #Wahl #Europa
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Maia Sandu mit Blumen
Wahlen in Moldau Sieg der Pro-Europäer nach Zitterpartie
Die westlich orientierte PAS-Partei von Präsidentin Maia Sandus erringt in der Republik Moldau eine Mehrheit. Pro-russische Gruppierungen rufen zu Protesten auf.
Von Paul Flückiger
Antieuropäische Proteste in Moldau, 2022
Tagebuch aus Moldau Kekse, Cola, Strafandrohung
Kolumne Krieg und Frieden von Daniela Calmîș
Die Großmutter unserer Autorin kann erzählen, wie in der Republik Moldau moskautreue Kräfte auf Stimmenkauf gehen. Die Justiz kommt kaum dagegen an.
Gläubige stehen dicht gedrängt in einer Orthodoxen Kirche, eine ältere Frau trägt eine brennende Kerze
Wahlen in Moldau Wenn Propaganda und Religion verschmelzen
Kolumne Grauzone von Erica Zingher
Vor den Wahlen in Moldau am 28. September präsentiert sich Glaube als politische Waffe. Die orthodoxe Kirche ist ein Instrument Russlands.
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Satire kann zu weit gehen Rassistische Gedankenspiele
2
Anerkennung eines Staates Palästina Viel mehr als reine Symbolpolitik
3
Gaza-Demo in Berlin Der Nahost-Diskurs öffnet sich
4
Warnung vor noch größerer Klimakrise Unfassbare drei Grad mehr für die heute Lebenden
5
Michael Barenboim über Kulturboykott „Es geht um Mitschuld“
6
Prozesswelle gegen Antifas „Ein klarer Versuch der Einschüchterung“