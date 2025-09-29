Warschau taz | Nach Auszählung von über 99,5 Prozent der Stimmen in Moldau sieht es nach einem Wahlsieg der pro-europäischen Reformpartei „Aktion und Solidarität“ (PAS) von Staatspräsidentin Maia Sandu aus. Drei pro-russische Bündnisse schnitten alle je schlechter ab als im Vorfeld befürchtet. Eine Simulation der Sitzverteilung des Wahlbeobachterportals alegeri.md rechnete kurz nach Mitternacht trotz massiven Verlusten mit 53 von 101 Sitzen für PAS. Das würde der bisherigen pro-westlichen Regierungspartei eine hauchdünne Mehrheit im Parlament bescheren. Im Jahr 2021 erreichte sie noch 61 Sitze.

Damit scheint die Zitterpartie in dem verarmten, kleinen Land an der strategisch wichtigen Schnittstelle zwischen Rumänien und der Ukraine im Sinne des Westens überstanden. Die Schicksalswahl über die künftige Ausrichtung der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau nach Brüssel oder nach Moskau war von vielen Beobachtern angesichts der russischen Aggression gegen das Nachbarland Ukraine als die wichtigste Parlamentswahl in Europa im Jahr 2025 bezeichnet worden. Russland hatte im Vorfeld wie bereits beim moldauischen EU-Referendum von 2024 massive Geldmittel für Stimmenkauf, Desinformation und Social-Media-Kampagnen eingesetzt.

Zwar hat der pro-russische Oppositionsführer Igor Dodon in Chișinău um Mitternacht zu Protesten aufgerufen. Doch soweit absehbar, schien die Regierung und deren Beamte dieser Herausforderung gewachsen.

Auch eine populistische Partei zieht ins Parlament ein

Dodons pro-russisches Bündnis „Patriotischer Block“ wurde von PAS laut den vorläufigen Resultaten um gut 23 Prozent überrundet. Im Einzelnen kam Sandus PAS auf gut 48 Prozent (2021: 53 Prozent) der Stimmen. Dodons Dreiparteienbündnis erreichte mit 25 Prozent (2021: 27 Prozent) weniger Stimmen als erwartet. Noch schlechter aber schnitt das mutmaßlich in Moskau geschmiedete Bündnis „Alternative“ des sich pro-europäisch gebenden Chișinăuer Bürgermeisters Ion Ceban ab. Ihm wurden bis zu 15 Prozent der Stimmen zugetraut, doch schaffte „Alternative“ am Ende gerade einmal 8,3 Prozent (8-9 Sitze).

Auch die linkspopulistische Formation „Unsere Partei“ des nord-moldauischen Geschäftsmanns Renato Usati schnitt mit 6,3 Prozent (6 Sitze) schlechter ab als gemeinhin erwartet. Als fünfte Partei schaffte es mit 5,7 Prozent (wohl 6 Sitze) völlig überraschend die populistische Partei „Demokratie Zuhause“ erstmals ins moldauische 101-Sitze-Parlament. Die Partei des einstigen liberalen Politikers Vasile Costiuc setzt sich für den Zusammenschluss Moldaus mit dem westlichen Nachbarland Rumänien ein.

Die bisherige Regierungspartei PAS verdankt ihr überraschend gutes Abschneiden vor allem auch den Stimmen der Gastarbeiter im Ausland. Diese moldauische Diaspora vor allem in Italien, Frankreich und Deutschland stimmte zu fast 90 Prozent für die pro-europäische PAS, genauso wie sie schon 2024 für eine zweite Amtszeit von Maia Sandu und den EU-Beitritt als Verfassungsartikel in Moldau gestimmt hatte.

Dazu hatte die Regierung in der letzten Woche vor der entscheidenden Wahl über die Zukunft Moldaus von der Auslieferung des eines Milliardenraubs angeklagten Oligarchen Vladimir Plahotniuc von Griechenland nach Chișinău profitiert. Plahotniuc soll mit dem pro-russischen, moldauisch-israelischen Geschäftsmann und Politiker Ilan Schor im Jahre 2016 bis zu einer Milliarde Euro von drei moldauischen Geschäftsbanken via russische Geldinstitute außer Landes transferiert haben. Zehntausende von Kleinanlegern verloren dabei ihre Ersparnisse, darunter auch Anhänger pro-russischer Parteien. Dass Plahotniuc unter Maia Sandus Regierung festgenommen und nach Moldau ausgeliefert wurde, half nun der Präsidialpartei.

Fortbestehen der pro-europäischen Regierung scheint sicher

Dazu hatte die Zentrale Wahlkommission zwei Tage vor der Wahl die linkspopulistische Partei „Herz der Moldau“ der Ex-Regionalpräsidentin des Autonomen Gebietes Gagausien, Irina Vlah, aus dem pro-russischen „Patriotischen Block“ entfernen lassen. Die Behörde sah es als erwiesen an, dass es sich bei „Herz der Moldau“ de facto um eine Proxy-Partei der 2023 verbotenen Schor-Partei des gleichnamigen Oligarchen handelt. Das Viererbündnis Dodons schrumpfte damit auf ein Dreierbündnis zusammen.

„PAS hat die Parlamentswahlen verloren“, behauptet Oppositionsführer Dodon in der Nacht zum Montag dennoch unbeirrt vor dem Gebäude der Zentralen Wahlkommission umringt von ein paar Dutzend Anhängern. Bereits am Wahlsonntag hatte Dodon für Montag zu Protesten gegen die Regierung aufgerufen. „Wir müssen die Wahrheit und Stimmzählung gemäß Gesetz verteidigen“, forderte er und rief seine Anhänger bereits in der Nacht in die Innenstadt von Chișinău. Weit besonnener gaben sich die ebenso oppositionellen Populisten Costiuc (PPDA) und Usati. Letzterer rief gar alle zu Koalitionsgesprächen mit seiner Formation „Unsere Partei“ auf.

Usatis „Unsere Partei“ war im Vorfeld der Wahlen selbst von namhaften PAS-Politikern nicht als möglicher Juniorpartner ausgeschlossen worden, sollte die Partei keine absolute Mehrheit mehr im Parlament gewinnen. Damit erscheint ein Fortbestehen der pro-europäischen PAS-Regierung und damit der West-Integration Moldaus am Montag doppelt abgesichert.