Wahl im Berliner Abgeordnetenhaus : Wegner fällt in erster Runde durch

Klatsche für den designierten Regierenden: Berlins CDU-Chef bekommt nur 71 von 159 Stimmen – dabei hat Schwarz-Rot 86 Sitze im Parlament.

BERLIN taz | 12:46 Uhr zeigt die Uhr im Plenarsaal des Abgeordnetenhauses am Donnestagmittag an, als Kai Wegner erstmal gescheitert ist mit seinen Ambitionen, Berlins neuer Regierender Bürgermeister zu werden. Im ersten Wahlgang stimmen nur 71 der 159 Parlamentarier für ihn. Notwendig gewesen wären mindestens 80 Stimmen.

Weil die schwarz-rote Koalition 86 Sitze hat, bedeutet das: Mindestens 15 Leute aus den – vermeintlich – eigenen Reihen haben nicht für ihn gestimmt. In einer halbstündigen Sitzungsunterbrechung versuchen die Spitzen von CDU- und SPD-Fraktion nun, ihre Abgeordneten auf Kurs zu bringen. Fünf SPD-Abgeordnete hatten vorige Woche angedeutet, Wegner nicht zu unterstützen.

Die CDU war aus der Wiederholungswahl am 12. Februar als bei weitem stärkste Kraft hervor gegangen und kam auf 28,2 Prozent, so viel wie seit 1999 nicht. SPD und Grüne lagen weit dahinter gleichauf bei 18,4 Prozent, wobei die Sozialdemokraten nur 53 Stimmen Vorsprung hatten. Kai Wegner galt trotz des klaren Wahlsiegs dennoch vorerst als „König ohne Land“: SPD, Grüne und Linkspartei schienen ihre 2021 begonnene bisherige rot-grün-rote Koalition fortsetzen zu wollen, Wegner trotz Rekordergebnis Oppositionsführer zu bleiben.

Wegner lud dennoch zu Sondierungsgesprächen sowohl mit der SPD als auch mit den Grünen ein. Vor allem in den Gesprächen mit den Grünen deutete sich eine Annäherung an – auch Grüne berichteten, man sei sich so nah gekommen wie noch nie. Aber auch die SPD-Verhandler berichteten zunehmend von zahlreichen Übereinstimmungen. Dennoch sah es bis Ende Februar so aus, als laufe es auf eine Fortsetzung von Rot-Grün-Rot hinaus.

Bei SPD-Mitgliedern nur knappe Mehrheit für Schwarz-Rot

Dann aber, noch während der letzten Sondierungsrunde zwischen CDU und Grünen, bot SPD-Verhandlungsführerin Franziska Giffey, Landeschefin der Sozialdemokraten und Regierende Bürgermeisterin, Wegner eine schwarz-rote Koalition an. Die Noch-Regieurngschefin wollte freiwillig auf ihren Posten verzichten, weil sie – so ihre Darstellung – bei Rot-Grün-Rot sozialdemokratische Ziele nicht mehr für umsetzbar hielt. Verbunden damit war heftige Kritik an den beiden bisherigen Regierungspartnern.

In der SPD, vor allem beim Nachwuchsverband Jusos, wurde sofort Ablehnung laut. Die Jusos kündigten die größte je erlebte Gegenkampagne für den nun folgenden Mitgliederentscheid über den in nur drei Wochen ausgehandelten Koalitionsvertrag an – Rot-Grün-Rot hatte dafür 2021 noch fünf Wochen gebraucht. Am vergangenen Sonntag, nach gleichfalls gut dreiwöchiger Abstimmungszeit, lag das Ergebnis vor: 54,3 Prozent für, 45,7 Prozent gegen ein schwarz-rotes Bündnis.

Was die Parteichefs Giffey und ihr Co-Vorsitzender Raed Saleh als klare Mehrheit einordneten, nannte in einer ersten Reaktion auch der Chef eines bestimmt nicht Schwarz-Rot-kritischen großen Wirtschaftsverbands bloß eine knappe Mehrheit. Am folgenden Tag stimmte erwartungsgemäß auch die CDU – nicht per Mitgliederentscheid, sondern bei einem Parteitag mit gut 300 Delegierten – dem Koalitionsvertrag zu, und zwar ohne jede Aussprache und Gegenstimme.

Nun konnten bloß noch Abweichler innerhalb der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus Wegner vom Einzug ins Rote Rathaus abhalten, der Berliner Regierungszentrale. Bevor das Ergebnis des SPD-Votums vorlag, hatten fünf der 34 Mitglieder der SPD-Fraktion zumindest angedeutet, große Probleme mit Schwarz-Rot und Wegner zu haben. Saleh, nicht nur Partei-, sondern auch Fraktionschef, versprach vor Journalisten am Sonntag: Die würden dem Parteivotum folgen.

Erster CDU-Bürgermeister seit 2001

Fünf fehlende Stimmen hätte Wegner allerdings auch verkraften können: Zusätzlich zu den 52 Abgeordneten seiner eigenen CDU-Fraktion waren nur 28 der 34 SPDler nötig, um ihn gleich im ersten Wahlgang ins Amt zu wählen, als ersten CDUler seit Eberhard Diepgen, der bis Juni 2001 regierte. Seither stellte durchweg die SPD den Regierungschef: Erst Klaus Wowereit bis 2014, dann Michael Müller bis 2021 und seither – als erste Regierende Bürgermeisterin Berlins überhaupt – Franziska Giffey.

Nach seiner Wahl und Vereidigung durch die Parlamentspräsidentin hätte für Wegner eigentlich sofort die Fahrt zum Roten Rathaus angestanden, um dort die weiteren zehn Mitglieder des Senats zu ernennen. Sieben davon sollten Frauen sein, darunter Giffey als Wirtschaftssenatorin.