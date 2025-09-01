piwik no script img

Wadephul blockiert EU-Israel-SanktionenDie EU muss jetzt geschlossen handeln

Serena Bilanceri
Kommentar von Serena Bilanceri

Die US-israelischen Pläne zur Zwangsvertreibung der Palästinenser werden konkreter. Europa muss zeigen, dass sie das Vorhaben nicht tolerieren.

Vertriebene Palästinenser gehen durch ein behelfsmäßiges Lager am Strand von Gaza-Stadt
Gaza-Plan: US-Präsident Trump würde den Küstenstreifen gerne in ein US-Investitionsparadies verwandeln Foto: Jehad Alshrafi/AP/dpa

D ie humanitäre Lage in Gaza bleibt katastrophal. Mindestens 100 Kinder sind in Gaza laut Vereinten Nationen an Unterernährung gestorben. Ein Bericht der Integrated Food Security Phase Classification (IPC) bestätigte kürzlich die Hungersnot in Gaza. Jetzt plant Israel eine neue Militäroffensive, die die Lage noch weiter verschlimmern wird.

Der Einzige, der Israel direkt zu einem Ende des Krieges zwingen könnte, ist Donald Trump. Der hat aber anderes im Sinn: Laut Medienberichten plant der US-Präsident, den Bewohnern des Gazastreifens 5.000 Dollar anzubieten, wenn diese den Gazastreifen verlassen – um dann den Küstenstreifen in ein US-Investitionsparadies unter Kontrolle einer Treuhandstiftung zu verwandeln. Zwar hat sich immer noch kein Land gefunden, das die Palästinenser aufnehmen und sich an der de facto ethnischen Säuberung des Gazastreifens beteiligen will. Klar ist aber: Einhalt gebieten wird Trump Netanjahu nicht.

Nun will die EU-Kommission mit Sanktionen gegen die israelische Regierung vorgehen. Besser spät als nie, könnte man meinen. Geplant ist zunächst eine Abkehr von der Zusammenarbeit im Rahmen eines Forschungsförderungsprogramms. Israelische IT-Unternehmen könnten dadurch Millionen an Zuschüssen verlieren. Doch Deutschland stellt sich mal wieder quer. Man werde dem nicht zustimmen, hieß es aus dem Auswärtigen Amt. Die Maßnahme habe kaum Einfluss auf das militärische Vorgehen in Gaza.

Das mag sogar sein. Doch es wäre ein bitter notwendiges Zeichen an die israelische Regierung, dass die EU-Länder – und unter ihnen wichtige Partner Israels – dessen Politik in den palästinensischen Gebieten und etwaige Kriegsverbrechen nicht länger tolerieren.

Eine entschlossene Haltung Europas wäre jetzt nötig. Und sie ist so greifbar nah. Dann halt mit weiteren Sanktionen, sollte diese ineffektiv sein. Vorschläge hierzu gibt es, auch auf europäischer Ebene. Man müsste sie nur umsetzen wollen.

taz lesen kann jede:r

Serena Bilanceri

Serena Bilanceri

 Autorin
Freie Auslandskorrespondentin für Jordanien und den Nahen Osten. Jahrgang 1983, lebt in Bremen und Amman. 2020 erhielt sie ein IJP-Stipendium. Seitdem berichtet sie u.a. über soziale Themen, Menschenrechte und Politik in Nahost. Geboren in Pisa, hat sie in Deutschland, Spanien, Großbritannien und Italien studiert.
Themen #Johann Wadephul #Israel Defense Forces (IDF) #Europäische Union #Gaza #Europäische Kommission #Palästina #Benjamin Netanjahu #Nahost-Konflikt
Mehr zum Thema
Der algerische UN-Botschafter hält ein Foto der getöteten Abu Dagga in die Kamera

Journalismus im Gazastreifen

Friedhof der Pressefreiheit

Israel hat im Gazastreifen eine Rekordzahl an Journalisten getötet. Reporter ohne Grenzen (RSF) haben dazu heute zu einem Aktionstag aufgerufen.
Von Daniel Bax und Felix Wellisch
Menschen protestieren gegen die Tötung von Journalisten in Gaza - einer hält ein Schild hoch mitder Zahl 238 - das ist die Zahl der getöteten Journalisten

Eskalation in Gaza

Eine humanitäre Intervention ist nötig

Kommentar von Daniel Bax
Israel begeht im Gaza-Streifen am laufenden Band Kriegsverbrechen. Höchste Zeit, dass die internationale Gemeinschaft endlich handelt.
EU-Außenpolitiker*innen an einem Tisch, diskutierend, durch Stäbe gesehen

Israel und Ukraine

Die EU sucht nach ihrer Linie

Ob Sicherheitsgarantien für die Ukraine oder Sanktionsforderungen gegen Israel – vor einem Treffen der Außenminister bleibt die Europäische Union Antworten schuldig.
Von Eric Bonse
