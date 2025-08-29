piwik no script img

taz zahl ich

Israel und UkraineDie EU sucht nach ihrer Linie

Ob Sicherheitsgarantien für die Ukraine oder Sanktionsforderungen gegen Israel – vor einem Treffen der Außenminister bleibt die Europäische Union Antworten schuldig.

EU-Außenpolitiker*innen an einem Tisch, diskutierend, durch Stäbe gesehen
Viele Kö­ch*in­nen verderben den Brei, viele EU-Außenminister*innen ergeben keine Haltung Foto: Fabrice Coffrini/Keystone Pool afp/dpa
Eric Bonse
Von Eric Bonse

Brüssel taz | Haben die Europäer in der Außenpolitik noch etwas zu melden? Oder sind sie nach der Niederlage im Handelsstreit mit US-Präsident Donald Trump außenpolitisch irrelevant geworden? Um diese Fragen geht es bei einem informellen Treffen der EU-Außenminister am Freitag in Kopenhagen.

Zwei ebenso dringende wie kontroverse Themen stehen auf der Tagesordnung: Sicherheitsgarantien für eine Friedenslösung in der Ukraine – und Sanktionen gegen Israel wegen der humanitären Katastrophe in Gaza. Bei beiden Themen sind die 27 Chefdiplomaten um Antworten verlegen.

Dabei steigt der Druck. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für europäische Sicherheitsgarantien eine Frist von zehn Tagen gesetzt; sie läuft am Wochenende aus. Und in der Gaza-Frage fordern mehr als 200 ehemalige EU-Diplomaten, dass Europa endlich aktiv werden soll

„Die EU hat keine substanziellen Maßnahmen ergriffen, um Israel zur Beendigung seines brutalen Krieges zu drängen“, heißt es in dem Appell. „Wenn die EU nicht handelt, werden die Mitgliedstaaten einzeln oder in Gruppen gleichgesinnter Länder handeln“, warnen die Unterzeichner.

Zu den Unterstützern zählen Klaus Regling, der frühere Chef des Euro-Rettungsschirms ESM, aber auch der britische Diplomat Robert Cooper und Carlo Trojan, Ex-Generalsekretär der Kommission. Sie fordern einen Stopp der Waffenlieferungen an Israel und Sanktionen.

Selbst eine symbolische Strafe scheiterte

Die EU-Kommission hatte im Juli vorgeschlagen, die Forschungszusammenarbeit mit Israel teilweise auszusetzen. Doch selbst diese symbolische Strafe scheiterte am Widerstand von Deutschland, Österreich und anderen proisraelischen Staaten.

Nicht nur Außenminister Johann Wadephul (CDU) muss sich für die zögerliche deutsche Haltung rechtfertigen. In den Niederlanden ist Außenminister Caspar Veldkamp zurückgetreten, weil er keine Mehrheit für härtere Sanktionen gegen Israel fand. In Belgien steht wegen Gaza sogar die Föderal-Regierung auf der Kippe.

Ob es die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas vor diesem Hintergrund eine Initiative wagt, ist offen. „Wir sind an einem Wendepunkt angekommen, die EU muss endlich ihrem internationalen Renommee gerecht werden und handeln“, fordert ihre belgische Kollegin Hadja Lahbib.

Doch Kallas zögert. Die estnische Politikerin interessiert sich mehr für Maßnahmen gegen Russland. Der Druck auf Kremlchef Wladimir Putin müsse erhöht werden. Dazu dürfe die Ukraine auch Flugplätze und Munitionsdepots Hunderte Kilometer hinter der Front angreifen.

Zum von US-Präsident Donald Trump angestoßenen Friedensprozess hat die als Hardlinerin bekannte Kallas noch nichts beigetragen. Für die Sicherheitsgarantien fühlt sich vor allem Frankreich zuständig; doch vor dem Außenministertreffen zeichnete sich kein Durchbruch ab.

So bestätigt die EU das Urteil des früheren Europäischen Zentralbankchefs Draghi: In den letzten Wochen sei die „Illusion“ geplatzt, dass die EU ihre wirtschaftliche Macht auch in geopolitische Power umsetzen könne.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Europäische Union #Israel #Krieg in der Ukraine
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Trump breitet die Arme aus als würde er "Dann mach doch was" sagen

Nach Abschluss der Rahmenvereinbarung

Trump rüttelt am EU-Deal

Der US-Präsident will amerikanische Digitalkonzerne schützen. Wenige Tage nach Abschluss der EU-Handelseinigung droht er mit Sanktionen und Zöllen.
Von Eric Bonse
Auf dem Flecktarn Muster einer Bundeswehrs-Uniform ist eine kleine Deutschlandflagge genäht

Putins Krieg

Sollen deutsche Soldaten in die Ukraine?

Außenminister Wadephul schätzt, dass bald eine Beteiligung der Bundeswehr in der Ukraine gefordert wird. Schon jetzt wird dagegen Kritik laut.
Von Sabine am Orde und Stefan Reinecke
Ben-Gvir, im Anzug, ist umringt von Menschen

Sanktionen gegen israelische Politiker

Slowenien als Vorreiter

Als erstes EU-Land sanktioniert Slowenien Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich. Den rechtsextremen Ministern werden „genozidale Aussagen“ vorgeworfen.
Von Fabian Schroer

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Solidarität mit Palästina

Das Ringen um Palästina als globaler Kampf

2

Bürgermeisterwahl in Ludwigshafen

Eine demokratische Farce

3

Robert Habeck tritt ab

„Ich will nicht wie ein Gespenst über die Flure laufen“

4

Anschlag auf Nord-Stream-Gasleitungen

Viele Fragen in der Pipeline

5

Kritik am Selbstbestimmungsgesetz

Kalkulierter Angriff

6

Habeck gibt Bundestagsmandat ab

Her mit der neuen Idee