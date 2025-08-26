Israelische Offensive: Die letzten Stunden in Gaza-Stadt
Vor der drohenden israelischen Offensive herrscht in Gaza-Stadt Angst. Die Menschen sind erschöpft und wissen nicht mehr, wohin sie fliehen sollen.
Die östlichen Vororte sind weitgehend verlassen, berichtet Amjad Schawa, der mit seiner Familie im westlichen Teil der Stadt lebt, gegenüber der taz am Telefon. Es ist Leiter des Palestinian NGO Network, das die Arbeit lokaler und internationaler Hilfsorganisationen koordiniert. Den israelischen Panzern folgen in der Regel Bulldozer oder Sprengtrupps. „Ganze Stadtviertel werden ausgelöscht, dem Erdboden gleichgemacht. Sobald sie in ein Gebiet einrücken, schaffen sie eine Situation, in der es kein Zurück mehr gibt. Sie entwurzeln praktisch die Menschen aus Gaza-Stadt“, erläutert Schawa.
Die Menschen befürchten, dass dies Teil eines angekündigten israelischen Plans ist, sie dauerhaft in den Süden des Gazastreifens zu vertreiben. Noch aber konzentrieren sich die Angriffe auf den Osten der Stadt. Viele flohen von dort in den Westen. „Dort gibt es keinen freien Platz. Überall, auf Trümmern, am Strand, stehen Zelte. Manche haben noch nicht einmal das: Frauen, Kinder, Alte, Kranke und Verwundete leben auf der Straße, oft ohne Hab und Gut, beschreibt Schawa die Lage.
Die israelische Armee hat die Versorgung fast vollständig abgeschnitten. Das Wenige, das durchkommt, wird von den Lkw geplündert und teuer verkauft. Aber die meisten Menschen hätten überhaupt kein Einkommen, erzählt Schawa. „Es gibt kaum Wasser und Essen. Wenn sie Glück haben, essen die Menschen einmal am Tag etwas Reis oder Brot, nur um zu überleben.“ Besonders die Wasserknappheit mache den Menschen zu schaffen, und das bei einer unerträglichen Sommerhitze und Feuchtigkeit.
Menschen werden untereinander aggressiv
Dazu kämen Berge von Abfall, der sich zwischen den Häusern, Ruinen und Zelten auftürme und über die Krankheiten verbreitet würden. „Unterernährung, Durst, der Mangel an Hygiene, die ständigen Vertreibungen und die täglichen israelischen Angriffe, all das führt zu weiteren Toten und verwandelt die Stadt in einen unbewohnbaren Ort“, zählt Schawa auf.
Die humanitäre Katastrophe zermürbt die Menschen. „Ich habe heute gleich vier oder fünf Mal das Gleiche gehört. Die Menschen sagen: Das war’s. Ich halte das nicht mehr aus. Weder ich noch meine Familie. Wenn wir sterben sollen, dann lieber durch eine Bombe in meinem eigenen Zuhause“, berichtet Schawa. „Es kommt zu immer mehr internen Konflikten. Es gibt Schlägereien, manche bringen ihr Leid durch gesteigerte Aggressivität zum Ausdruck, andere hören einfach auf zu essen. Viele nehmen Antidepressiva“, schildert er die psychischen Folgen.
Ein großes Thema unter den Einwohnern von Gaza-Stadt ist, ob sie weiter in den Süden fliehen sollten. Viele sind schon mehrfach geflohen, nur um wieder nach Gaza-Stadt zurückzukehren. „Wohin soll ich denn noch vertrieben werden? Wir sind schon einmal in den Süden geflohen. Dort gab es nichts. Wir sind an dem Punkt angekommen, betteln zu müssen, um überhaupt zu überleben“, klagt der Bewohner Osama Kohail gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.
Amjad Schawa, Leiter des Palestinian NGO Network
Und der palästinensische Schriftsteller und Journalist Yousy Al-Ghoul twittert aus Gaza-Stadt: „Ich bin bisher nicht in den Süden Gazas geflohen, und ich werde heute auch nicht fliehen. Ich werde in dem bleiben, was von meinem Haus übrig ist, von dem schon vieles zerstört wurde. Ich kann einfach nicht 40 Kilometer zu Fuß gehen, während es keinen Transport mehr gibt. Ihr habt Autos, Busse und Lastwagen zerstört, sogar die von Eseln gezogenen Wagen“, schreibt er und führt weiter aus: „Ich kann keine Kanister mit Wasser, Haushaltsgegenstände, Bücher, Kleidung, Bettzeug und etwas Nahrung tragen, nur um im Freien unter einem Himmel zu leben, der von euren Kriegsflugzeugen wimmelt, dieselben Drohnen und Flugzeuge, die nicht zwischen einem Kind oder einer Frau unterscheiden und dort sitzen, um auf meinen Tod zu warten.“
„Es gibt keine sicheren Zonen, nirgends im Gazastreifen, auch nicht im zentralen oder südlichen Teil. Überall wird bombardiert“, sagt auch Amjad Schawa und fasst die generelle Gefühlslage der Menschen in Gaza-Stadt in einem Satz zusammen: „Der Verlust der Hoffnung – das ist das Schlimmste.“ Er selbst will nicht aufgeben. Schließlich, sagt er, sei es sein Job als Hilfskoordinator, anderen Menschen Hoffnung zu geben. Und wenn sie noch so klein sei.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Robert Habeck tritt ab
„Ich will nicht wie ein Gespenst über die Flure laufen“
Berlins neuste A100-Verlängerung
Vorfahrt für die menschenfeindliche Stadt
Kritik am Selbstbestimmungsgesetz
Kalkulierter Angriff
Mikrofeminismus
Was tun gegen halbnackte Biker?
Buchmarkt
Wer kann sich das Lesen leisten?
Aufnahme von Kindern aus Gaza
Auch Hamburg will human sein