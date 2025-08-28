piwik no script img

taz zahl ich

Verteidigungsausgaben der BündnispartnerAlle Nato-Länder erreichen erstmals Zwei-Prozent-Ziel

2014 einigten sich die Nato-Mitglieder darauf, zwei Prozent ihres BIPs ins Militär zu investieren. In diesem Jahr sollen alle Länder das Ziel erreichen.

Flagge der Nato
Nato-Flagge: Auch Länder wie Spanien, Italien oder Belgien kommen nun auf Verteidigungsausgaben in Höhe von zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung Foto: Markus Schreiber/AP/dpa

Brüssel afp | Nach Einschätzung der Nato werden in diesem Jahr alle Mitgliedstaaten die Zielvorgabe erreichen und mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes (BIP) für Verteidigung ausgeben. Nach einem am Donnerstag in Brüssel veröffentlichten Bericht erreichen 2025 alle 31 der 32 Nato-Staaten das Zwei-Prozent Ziel. Das Nato-Mitglied Island verfügt nicht über eigene Streitkräfte und daher auch nicht über ein Verteidigungsbudget.

Die Nato-Staaten hatten sich beim Gipfel 2014 in Wales darauf geeinigt, innerhalb von zehn Jahren ihre Verteidigungsausgaben auf mindestens zwei Prozent des jeweiligen BIP zu erhöhen. Bis Ende 2024 hatten laut einem im April vorgelegten Nato-Bericht 22 Staaten dieses Ziel erreicht, darunter Deutschland.

In den nun von der Nato veröffentlichten Schätzungen für 2025, die auf den bereits getätigten und geplanten Verteidigungsausgaben der Mitgliedsländer basieren, kommen nun auch Länder wie Spanien, Italien oder Belgien auf Verteidigungsausgaben in Höhe von zwei Prozent ihres Haushalts. Nato-Generalsekretär Mark Rutte hatte dies bereits im Juni nach entsprechenden Ankündigungen mehrerer Länder bekannt gegeben.

Für Deutschland veröffentlichte die Nato für das laufende Jahr noch keine Schätzung. Zwar hat die Bundesregierung angekündigt, 2025 mindestens zwei Prozent des BIP für Verteidigung auszugeben, der Haushalt muss aber noch vom Parlament verabschiedet werden.

Der Anteil der Verteidigungsausgaben soll noch weiter steigen

Das Erreichen des Zwei-Prozent-Ziels ist jedoch nur ein Schritt auf dem Weg zu noch ehrgeizigeren Vorhaben: Auf dem Nato-Gipfel in Den Haag im Juni verpflichteten sich die Mitgliedsländer, bis zum Jahr 2032 mindestens 3,5 Prozent ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung für Verteidigungsausgaben und 1,5 Prozent für verteidigungsrelevante Infrastruktur aufzuwenden.

Die höchsten Verteidigungsausgaben gemessen am BIP wird 2025 nach Nato-Angaben mit 4,48 Prozent Polen haben, vor Litauen (vier Prozent) und Estland (3,38 Prozent). Die USA werden der Schätzung zufolge in diesem Jahr 3,22 Prozent ihres BIP für Verteidigungsausgaben aufwenden.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Verteidigungspolitik #Verteidigung #Verteidigungsetat #Bundeswehr #Nato #Militärausgaben
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Panzer steht in einer Werkshalle.

Genehmigungen der Bundesregierung

Rekord bei Rüstungsausfuhren

2024 hat der Bund laut „Politico“ Rüstungsexporte im Wert von fast 13 Milliarden Euro erlaubt. Zuwächse gibt es vor allem bei Ländern wie der Ukraine.
Paletten voller Munition stehen vor einer Panzerhaubitze

Boom der Rüstungsindustrie

Berlin rüstet auf

Die Rüstungsindustrie expandiert in Berlin. Start-ups arbeiten fürs Militär und bald gibt es auch eine Munitionsfabrik. Kritische Stimmen sind kaum zu hören.
Von Hanno Fleckenstein
Zelt mit Schild: Nie wieder Wehrpflicht

Ringen um die Wehrpflicht

Wadephul zieht Vorbehalt zurück und vermeidet Eklat

Am Mittwoch dürfte das neue Wehrdienstgesetz jetzt doch noch problemlos das Bundeskabinett passieren. Aber die Diskussion geht weiter.
Von Pascal Beucker
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Kritik am Selbstbestimmungsgesetz

Kalkulierter Angriff

2

Robert Habeck tritt ab

„Ich will nicht wie ein Gespenst über die Flure laufen“

3

Habeck gibt Bundestagsmandat ab

Her mit der neuen Idee

4

Solidarität mit Palästina

Das Ringen um Palästina als globaler Kampf

5

Bürgermeisterwahl in Ludwigshafen

Eine demokratische Farce

6

Berlins neuste A100-Verlängerung

Vorfahrt für die menschenfeindliche Stadt