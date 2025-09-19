piwik no script img

Nato-MitgliedslandRussische Kampfjets im estnischen Luftraum

Drei russische Militärflugzeuge durchfliegen den estnischen Luftraum über der Ostsee – für ganze zwölf Minuten. Tallinn reagiert mit deutlichen Worten.

Zwei russische Kampfjets vom Typ MiG-31 fliegen nebeneinader, der Himmel ist blau
Russische Kampfjets MiG-31 – hier aufgenommen bei einer Militärparade – sind in den Luftraum Estland eingedrungen Foto: Alexander Strela/imago

Tallinn (dpa) | Das baltische EU- und Nato-Mitglied Estland hat erneut die Verletzung seines Luftraums durch Russland gemeldet. Drei Kampfjets vom Typ MIG-31 seien am Morgen nahe der Ostsee-Insel Vaindloo unerlaubt in den Luftraum eingedrungen und hätten sich insgesamt zwölf Minuten darin aufgehalten, teilte die estnische Armee in Tallinn mit.

Das Außenamt bestellte einer Mitteilung zufolge wegen des Vorfalls den Geschäftsträger der russischen Botschaft ein und überreichte eine Protestnote. „Russland hat in diesem Jahr viermal den estnischen Luftraum verletzt, was an sich schon inakzeptabel ist. Doch die heutige Verletzung, bei der drei Kampfjets in unseren Luftraum eingedrungen sind, ist beispiellos dreist“, teilte Außenminister Margus Tsahkna mit. Auf Russlands zunehmende Grenzüberschreitungen und wachsende Aggressivität müsse mit einer raschen Erhöhung des politischen und wirtschaftlichen Drucks reagiert werden, forderte er.

Die Flugzeuge hätten keine Flugpläne übermittelt, ihre elektronische Kennung ausgeschaltet gehabt und auch keinen Funkkontakt mit der estnischen Flugsicherung gehalten. Die an Russland grenzenden Länder Estland, Lettland und Litauen besitzen keine eigenen Kampfjets. Die Nato-Verbündeten sichern deshalb im Wechsel den baltischen Luftraum.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Baltikum #Verteidigung #Estland #Krieg in der Ukraine #Nato #Russland
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ukrainische Soldaten des Verteidigungsnachrichtendienstes bereiten den Start der Langstreckendrohne An-196 Ljutyj an einem ungenannten Ort in der Ukraine vor.

Nato-Strategien gegen Putin

Drohne um Drohne, Sanktion um Embargo

Russlands Luftraumverletzungen stellen die Abwehrstrategie an der Ostflanke auf die Probe. US-Präsident Trump macht Druck auf die Nato-Staaten.
Von Hansjürgen Mai und Anastasia Zejneli
Eine abgestürzte Drohne wird von Uniformietren bewacht.

Folgen auf Drohnenangriff über Polen

Angst vor einer Eskalation nutzt niemandem

Kommentar von Anastasia Zejneli
Europa darf sich keine Illusionen machen: Putins Feind ist die EU. Sie muss Russland stärker sanktionieren und sich von den USA unabhängig machen.
Flagge der Nato

Verteidigungsausgaben der Bündnispartner

Alle Nato-Länder erreichen erstmals Zwei-Prozent-Ziel

2014 einigten sich die Nato-Mitglieder darauf, zwei Prozent ihres BIPs ins Militär zu investieren. In diesem Jahr sollen alle Länder das Ziel erreichen.
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Bildungsministerin will NGOs prüfen

Karin Prien wegen Extremismus-Aussagen in der Kritik

2

Gewalt als Meme

War das Attentat auf Charlie Kirk ein „Brainrot Mord“?

3

Reichweite von E-Autos

Was passiert, wenn der Akku leer ist

4

Israelischer Vorstoß in die Stadt Gaza

Wie lange will die Welt noch zusehen?

5

Abgesetzter US-Talker Jimmy Kimmel

Jetzt wird es ernst

6

Antifa in den USA bald „Terrorgruppe“

Gegen alles, was links ist