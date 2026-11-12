Es ist die Standardfrage, die einem als Ukrainer in der EU gestellt wird: „Und? Was passiert da gerade bei euch? Gibt es schon eine Wende im Krieg?“ Ja, gibt es. Allerdings zum Schlechteren für die ukrainische Bevölkerung.

Seit dem Sommer bombardieren die Russen nicht nur die Infrastruktur der Schwarzmeerhäfen im Gebiet Odessa, sondern eigentlich alles, was mit dem Bereich Logistik zu tun hat.

„Sie haben begonnen, Frachtschiffe mit Ladungen aus dem Agrar-, Bergbau- und Metallurgiesektor beim Ein- und Auslaufen zu beschießen. Also Schiffe, die weder wendig sind noch sich selbst verteidigen können. Das ist so, als würde man aus Hubschraubern auf Elefanten schießen“, sagt der Vorsitzende der Assoziation der Häfen der Ukraine (Ukrport), Dmytro Barinov. „Natürlich weigern sich Reeder, Kapitäne und Besatzungsmitglieder, Menschenleben zu riskieren. Zehn Seeleute sind schon getötet worden, einer war Ukrainer, die anderen indische und syrische Staatsbürger“, fügt er hinzu.

Dabei werden diese Angriffe nicht mal versteckt oder verheimlicht. Touristen in Odessa können direkt vom Strand dabei zuschauen. Fazit: Das Aufkommen von Schiffen in der Hafenregion Odessa – also in Odessa selber sowie in den Häfen Tschornomorsk und Pivdenne – hat sich um das Achtfache verringert.

Krieg in der Ukraine Mit dem Einmarsch im 24. Februar 2022 begann der groß angelegte russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Bereits im März 2014 erfolgte die Annexion der Krim, kurz darauf entbrannte der Konflikt in den ostukrainischen Gebieten. ➝ Mehr zum Thema Krieg in der Ukraine

Blockade des ukrainischen Exports

Und das ausgerechnet in der Zeit, in der die Landwirte unbedingt ihr Getreide verkaufen müssen. „Die ukrainische Wirtschaft ist exportorientiert, auf diese Weise erhalten wir unsere wichtigsten Valuta-Einnahmen. Und das geht im Prinzip nur über die Tiefwasserhäfen am Schwarzen Meer. Darüber hinaus hat die Ukraine einfach nicht genügend Lagerkapazitäten für solche Getreidemengen“, erkärt Dmytro Barinov. Und ergänzt noch: „Landwirte brauchen Geld, um neues Saatgut, Benzin und Dünger zu kaufen, und mit den Genossenschaftsmitgliedern abrechnen zu können. All das ist jetzt praktisch unmöglich.“

Während noch vor wenigen Monaten Dutzende Frachtschiffe in den Hafen von Odessa einlaufen konnten, geht das jetzt nur noch vereinzelt, an manchen Tagen ist es unmöglich.

Versicherungsgesellschaften weigern sich manchmal schlicht, ein Schiff zu versichern, weil das Risiko eines russischen Angriffs zu groß ist. Und die Landwirte haben nicht nur Probleme mit der Lagerung der diesjährigen Ernte, oft haben sie auch die vom letzten Jahr noch nicht vollständig abgesetzt. Zwar wird ein Teil über die Donauhäfen exportiert, aber deren Kapazitäten sind begrenzt, und auch sie sind von russischen Angriffen bedroht. Ukrainische Militärs denken, dass diese Angriffe System haben. „Die Gegner versuchen damit gleich zweierlei: eine erneute Blockade der Seehäfen, um so die Lebensmittelexporte zu verhindern und damit das Gebiet Odessa zu isolieren“, sagt der ukrainische Marinesoldat mit dem Rufzeichen „Istoryk“.

Angriffe auf Transportwege

„Deshalb greifen sie systematisch Häfen, auf Reede liegende Schiffe, Verkehrsknotenpunkte, Brücken, Eisenbahnen und Grenzübergänge an. Das ist ihre Strategie“, erklärt er. Russland ändere ständig die Taktik, um die ukrainische Luftabwehr zu überwinden, sagt der Soldat. Statt der früher üblichen Shahed-Drohnen setzten sie jetzt Düsenflugzeuge ein und feuerten verschiedene Raketen und Streumunition ab. Außerdem experimentierten sie mit Wasserdrohnen. „Odessa ist für sie militärisches Testgebiet“, meint „Istoryk“. Bislang gelänge es Russland nicht, das Gebiet Odessa vollständig abzuriegeln. Auch weil die ukrainische Marine gewaltige Anstrengungen unternimmt, um die Durchfahrt ziviler Schiffe sicherzustellen.

Doch beschossen werden nicht nur Häfen, sondern auch die Transportwege über Land. So wurden in den letzten Monaten vier Grenzübergänge zwischen dem Gebiet Odessa und Rumänien bzw. der Republik Moldau angegriffen. Auch die Angriffe auf Züge haben zugenommen, vor allem auf Lokomotiven von Personenzügen. „Das alles ist Teil ihrer Strategie – den ukrainischen Export und Import zum Erliegen zu bringen und die Ukraine von der Außenwelt abzuschneiden“, meint Dmytro Barinov.

Kein Strom, kein Wasser, keine Heizung

Die ständigen Stromausfälle in der Ukraine erstaunen niemanden mehr besonders. Aber in diesem Jahr werden in den Gebieten Odessa und Kyjiw nicht nur Umspannwerke, sondern auch Heizkraftwerke verstärkt attackiert. Wenn es keinen Strom gibt, fallen auch die Pumpen für eine stabile Wasserversorgung der Städte aus. Was bedeutet das? Die Behörden prognostizieren einen „noch härteren Winter als den letzten“ und rufen die Bevölkerung dazu auf, Lebensmittelvorräte anzulegen und Notstromaggregate zu kaufen. Andere Vorschläge gibt es nicht wirklich.

Zu den Angriffen auf kommunale Infrastruktur kommen jetzt auch noch die systematischen Attacken auf die Großhandelsketten. Zerstört werden Lagerhallen, Einkaufscenter und große Postfilialen. Leere Supermarktregale in Kyjiw und Odessa sind schon jetzt die Folge. Die Handelsunternehmen versuchen jetzt, ihre Waren direkt von den Herstellern an die Geschäfte zu liefern, ohne Umweg über Verteilerzentren.

Lenkbomben auf Odessa

Auch Tankstellen werden systematisch angegriffen. Während das in Odessa gerade erst begonnen hat, ist im Osten der Ukraine Tanken bereits eine echte Herausforderung. Und nicht nur in den frontnahen Gebieten. Schon auf der Straße zwischen Charkiw und dem weit im Hinterland liegenden Poltawa kann man eine ganze Reihe abgebrannter Tankstellen sehen. In diesen Gebieten ist es jetzt verboten, während eines Luftalarms zu tanken. Und der kann Stunden dauern.

„ Friedensverhandlungen“

„Und wie ist das mit den Friedensverhandlungen?“, fragen die Menschen in Westeuropa. Während man im letzten Jahr noch ironische Witze darüber gemacht hat, wird dieses Jahr nicht mal mehr darüber gesprochen. Viele Ukrainer denken erneut darüber nach, ins Ausland zu ziehen. Oder ein kleines Haus in einem abgelegenen Dorf zu kaufen, um dort den massiven Bombardierungen zu entgehen. Oder wenigstens einmal richtig auszuschlafen.

Aus dem Russischen: Gaby Coldewey