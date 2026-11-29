Litauen, Lettland und Estland haben der Ukraine seit dem Einmarsch Russlands am 24. Februar 2022 erhebliche finanzielle, materielle und politische Unterstützung gewährt. Allerdings ist es nicht allen gelungen, gleichermaßen entschlossen alle wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland abzubrechen.

In den letzten Monaten ist der Transit von russischem Getreide zu einem zunehmend brisanten Thema geworden. Seit der Kreml einen umfassenden Krieg in der Ukraine begonnen hat, ist die Schifffahrt im Schwarzen Meer ungemein komplizierter und teurer geworden.

Infolgedessen sieht sich Russland mit einer schweren Krise bei den Getreideexporten und der Lagerung konfrontiert. Analysten sagen voraus, dass der Getreideüberschuss in diesem Jahr 20 Millionen Tonnen erreichen könnte.

Lettland verfügt über drei Tiefwasser-Handelshäfen, Riga, Liepāja und Ventspils, über die der größte Teil des russischen Getreidetransits durch die baltischen Staaten abgewickelt wird. Bis Oktober 2026 hatte das Volumen 1,115 Millionen Tonnen Getreide erreicht, was einer 3,1-fachen Steigerung (357.645 Tonnen) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Alle baltischen Staaten wollen strenger kontrollieren

Litauen verfügt nur über einen Tiefwasser-Handelshafen und eine Eisenbahnstrecke, die das Land mit der russischen Exklave Kaliningrad verbindet. In den ersten acht Monaten des Jahres 2026 wurden fast 50.000 Tonnen russisches Getreide (hauptsächlich Mais, der per Bahn aus der Region Kaliningrad nach Litauen transportiert wird) über den Hafen von Klaipėda umgeschlagen.

Estland verfügt über zwei Handelshäfen, doch das dort umgeschlagene Volumen an russischem Getreide liegt nach Angaben der zuständigen Beamten praktisch bei null.

Anfang Oktober forderten der litauische Präsident Gitanas Nausėda, der lettische Ministerpräsident Andris Kulbergs und der estnische Ministerpräsident Kristens Mihals die EU-Staats- und Regierungschefs auf, den Transit von russischem Getreide durch das Gebiet der Union zu verbieten. Alle drei versprachen zudem, mehr zu unternehmen, um den Transit von „Blutgetreide“ durch ihre eigenen Hoheitsgebiete vollständig zu unterbinden oder erheblich einzuschränken.

Estland nahm die härteste Haltung ein und verhängte nationale Sanktionen, die jeglichen möglichen Transit von russischem Getreide in Zukunft verbieten.

Nicht alle wollen ganz streng vorgehen

In Litauen überprüft der Staatliche Lebensmittel- und Veterinärdienst seit September die Herkunft aller aus Russland und Weißrussland transportierten Futter- und Speisegetreide, um sicherzustellen, dass kein aus den besetzten Gebieten der Ukraine gestohlenes Getreide transportiert wird. Ansonsten wird die Sendung zurückgeschickt oder vernichtet, und die Spediteure müssen die mit den Kontrollen und anderen Verfahren verbundenen Kosten selbst tragen.

Ab dieser Woche werden die Kontrollen verstärkt, und Litauen wird nun jede Getreidesendung überprüfen, die das Land durchquert; Sendungen dürfen den Hafen von Klaipėda nicht mehr verlassen, bevor die Ergebnisse der Kontrollen vorliegen, wie das litauische Landwirtschaftsministerium bekannt gegeben hat.

Litauen hat zudem Lettland für seine Untätigkeit kritisiert und um ein möglichst baldiges Treffen mit lettischen Beamten gebeten, um seine Erfahrungen weiterzugeben.

Aber auch Lettland wird aktiv. Seit September wird jede Getreidesendung, die aus Russland und Weißrussland nach Lettland importiert wird, kontrolliert, wenngleich die Strafen für mögliche Verstöße deutlich milder ausfallen. Sollte das Getreide aus den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine stammt, wird geprüft, ob dem betreffenden Spediteur künftig der Transport von Fracht durch Lettland gestattet werden soll.

Der lettische Ministerpräsident, der sich vor seinem Amtsantritt noch entschieden gegen den Transit von russischem Getreide ausgesprochen hatte, hat seine Rhetorik in den letzten Monaten geändert. Seiner Ansicht nach ist ein Transitverbot zwar notwendig, dürfe aber möglichst geringe Auswirkungen auf die lettische Wirtschaft und den Staatshaushalt haben.