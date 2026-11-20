In der großen St.-Wolodymyr-Kathedrale im Zentrum von Kyjiw findet gerade der Abendgottesdienst statt. Die Gläubigen stehen inmitten von Glasscherben. Durch die geborstenen Bogenfenster weht der Wind ins Kircheninnere. Am Donnerstagabend war eine russische Schahed-Drohne kurz nach 16 Uhr in der Nähe der Kathedrale explodiert.

Zwei Passanten wurden durch Trümmer verletzt. Ums Leben kam in der Nähe der Kirche zum Glück niemand. Deshalb beschlossen die Priester, den Gottesdienst am Abend trotz der Schäden an der Kirche abzuhalten.

Die russischen Angriffe auf Kyjiw dauern nun bereits den zweiten Tag an. Sie finden vor dem Hintergrund des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin im chinesischen Shenzhen statt.

Krieg in der Ukraine Mit dem Einmarsch im 24. Februar 2022 begann der groß angelegte russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Bereits im März 2014 erfolgte die Annexion der Krim, kurz darauf entbrannte der Konflikt in den ostukrainischen Gebieten. ➝ Mehr zum Thema Krieg in der Ukraine

Bereits am Donnerstag beschädigten russische Drohnen Wohnhäuser, Botschaften und historische Bauwerke. In der Nacht zum Freitag gerieten dann kritische Infrastruktur sowie drei Dnipro-Brücken unter Beschuss.

Dabei kam bei einem Angriff am Tage ein 26-jähriger Mann ums Leben, mindestens fünf Menschen wurden verletzt, so Bürgermeister Vitali Klitschko. Bei dem nächtlichen Bombardement starben drei weitere Menschen, offenbar Mitarbeiter der Wasserwerke „Kyivvodokanal“. Etwa 15 weitere Menschen wurden verletzt.

Bild: privat Julia Surkowa berichtet seit über zehn Jahren für westliche Medien über die Ereignisse an der Front in der Ukraine und humanitäre Fragen im Kriegskontext. Sie ist spezialisiert auf Vor-Ort-Reportagen und Geschichten über Kinder, die unter den Folgen der Kampfhandlungen leiden.

„Wir sind an den Tod gewöhnt“

In der Nähe der Wolodymyr-Kathedrale wurden durch eine Explosion Dutzende geparkter Autos beschädigt. Aus einem davon birgt gerade eine Frau noch intakte Gegenstände. Neben einem Kindersitz im Fahrzeuginneren liegt ein Steinbrocken, größer als ein Fußball. „Hätte ich im Auto gesessen, könnte ich jetzt nicht mehr mit Ihnen sprechen“, sagt Olena, Mutter von zwei Kindern.

Das Oberhaupt der Orthodoxen Kirche der Ukraine, Metropolit Epifanij, begutachtet die Schäden an der Kathedrale. „Die Druckwelle hat den Altar, die Fenster und die Säle beschädigt. Die Fenster werden wir wegen der Kälte jetzt provisorisch verschließen. Das Wichtigste ist aber, dass die Welt die Ukraine in dieser schwierigen Zeit insgesamt unterstützt. Denn viele Menschen haben schon jetzt weder Heizung noch Strom. Wir müssen uns zusammenschließen, um den harten Winter zu überstehen“, so das Kirchenoberhaupt gegenüber der taz. Die Gottesdienste in der Kathedrale würden auch weiterhin abgehalten, fügt er noch hinzu.

Zahlreiche Einwohner Kyjiws sind schon zur Kathedrale gekommen, um beim Aufräumen nach dem Angriff zu helfen. Die im 19. Jahrhundert erbaute Kathedrale ist eines der bekanntesten architektonischen Denkmäler der ukrainischen Hauptstadt.

„Selbst nach dem Beschuss kamen die Menschen in die Kirche. Leider haben wir uns schon an den Tod und den Krieg gewöhnt. Stadttauben haben ja auch irgendwann keine Angst mehr vor Menschen und später auch vor Autos gehabt. Deshalb sind so viele unter die Räder gekommen. Und bei uns Menschen gibt es den gleichen Anpassungsmechanismus. Ich weiß nicht, ob die Russen gezielt auf diese Kathedrale geschossen haben, aber es ist barbarisch, spirituelle Heiligtümer anzugreifen“, sagt Daryna Chupat. Die 24-Jährige hilft bei der Beseitigung der Trümmer.

Diplomatische Vertretungen unter Feuer

Nach Angaben des ukrainischen Außenministeriums wurden am Donnerstagabend in Kyjiw die Botschaften Österreichs und der Niederlande beschädigt. Trümmerteile einer russischen Drohne fielen zudem auf das Gelände der brasilianischen Botschaft und des ukrainischen Außenministeriums. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Gegenüber der Kirche füllen Diplomaten der österreichischen Botschaft gemeinsam mit Polizisten direkt auf den Motorhauben der beschädigten Diplomatenwagen die Anzeigen wegen des Beschusses aus.

Zum Zeitpunkt des Einschlags befanden sich zehn Personen in der Botschaft. Die Fenster des historischen Gebäudes sind geborsten, die Wände durchlöchert. Die Botschaftsmitarbeiter sind noch immer dabei, das Ausmaß der Schäden einzuschätzen. „Wir waren gerade im Gebäude, einige Mitarbeiter hatten schon fast Feierabend, als wir eine Explosion und Sirenen hörten und Rauch sahen. Natürlich haben wir uns zunächst vergewissert, dass alle Mitarbeiter in Sicherheit sind, und erst danach begonnen, die Schäden zu begutachten“, berichtete der stellvertretende österreichische Botschafter in der Ukraine, Daniel Röthlin, im Gespräch mit der taz.

„Diplomaten sind keine Angriffsziele, und Moskau muss die Verantwortung für diesen Terror übernehmen“, schrieb der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha auf seinem offiziellen Telegram-Kanal.

Und der österreichische Kanzler Christian Stocker kommentierte auf Social Media: „Das ist völlig inakzeptabel: Diplomatische Vertretungen sind unverletzlich und müssen zu jeder Zeit geschützt werden“, in seinem englischsprachigen Post. Und Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger bestellte den russischen Botschafter ein.

Aus dem Ukrainischen Gaby Coldewey