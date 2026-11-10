Auf den Gleisen bei der ukrainischen Grenzstadt Tschop stauen sich Hunderte Waggons voll mit Mais und Weizen und Zisternen mit Sonnenblumenöl. Die Ladungen warten tagelang auf ihre Passage über die Grenze in die Slowakei. An anderen Grenzstationen der Ukraine zu den angrenzenden EU-Staaten sieht es nicht anders aus. Die Abfertigung verläuft sichtlich schleppend.

Und diese Nadelöhre an den Grenzen werden zunehmend zu einem gewaltigen Problem. Denn seit Sommer haben sich Russland und die Ukraine gegenseitig mit Drohnen- und Raketenangriffen auf Hafenanlagen und Frachter im und am Schwarzen Meer paralysiert. Fast ein Fünftel des weltweit gehandelten Getreides sitzt fest, wegen der De-facto-Blockade des Schwarzen Meeres für von oder nach Russland oder der Ukraine fahrende Frachter.

Seit der russischen Invasion 2022 sind nach ukrainischen Regierungsangaben etwa 1.100 Objekte der ukrainischen Hafeninfrastruktur angegriffen und teilweise zerstört worden: sowohl Getreidesilos als auch Verladeeinrichtungen. Inzwischen attackiert Russland auch vor den Küsten Bulgariens und Rumäniens Schiffe, die in die Ukraine fahren.

 Die Ukraine könnte in diesem Jahr die Hälfte ihrer Getreide-, Ölsaaten- und Speiseöl-Exporte einbüßen

Auf der russischen Seite warnt der Gouverneur der Region Rostow, Jurij Sljusar, in einem Interview mit dem TV-Sender Rossija 24: „Wenn wir dem Agrarsektor nicht radikal helfen, werden wir ihn verlieren.“ Denn: „In allen drei unserer Häfen – in Rostow, Taganrog und Asow – ist der Betrieb praktisch eingestellt“, so Sljusar. Viele russische Betriebe, die schon jetzt unter massivem Dieselmangel aufgrund ukrainischer Angriffe auf Raffinerien litten, stünden vor dem Bankrott.

Ukraine könnte Hälfte ihrer Getreideexporte verlieren

In der Ukraine ist die Lage inzwischen so dramatisch, dass das Land nach Angaben von Agrarminister Taras Wysozkyj in diesem Jahr die Hälfte seiner Getreide-, Ölsaaten- und Speiseöl-Exporte einbüßen könnte. Schon jetzt seien Export-Erlöse im Wert von 3 Milliarden US-Dollar verloren.

Über Häfen an der Donau, die von Russland inzwischen ebenfalls angegriffen werden, oder mit der Bahn oder in Lkws könnten nicht einmal die Hälfte der sonst über die Schwarzmeerhäfen verschifften Ladungen ins Ausland transportiert werden. Um einen großen, 60.000 Tonnen fassenden Getreidefrachter zu ersetzen, wären mehr als 2.000 große Lkw nötig.

Am Ende könnte eine katastrophale Ernte stehen: Man werde den Mais wohl auf den Feldern stehen lassen, da die nötige Trocknung nach der Ernte mehr koste, als für den Mais am Ende aktuell erlöst werden könnte, heißt es bei der ukrainischen Agroholding HarvEast. Zudem seien alternative Transportrouten zu teuer und es gebe gar nicht genug Lagerkapazitäten. Viele Silos sind durch Luftangriffe zerstört, in anderen lagern noch Teile der Ernte der Vorsaison, die wegen des Beschusses von Frachtern nicht abtransportiert werden konnten.

So rechnet das ukrainische Agrarministerium mit 17 Prozent weniger Aussaat von Weizen, beim Mais sogar mit einer Halbierung. Wirtschaftsminister Oleksander Krawtschenko rechnet damit, dass die De-facto-Blockade zusammen mit den russischen Angriffen auf die Infrastruktur das Land in diesem Jahr 1,5 Prozentpunkte des BIP kosten und die Exporteinnahmen in Höhe von 40 Milliarden Dollar gefährden wird.

Präsident Wolodymyr Selenskyj, der Russland mehrfach zum Stopp der gegenseitigen Angriffe am Schwarzen Meer aufgerufen hat, spricht bereits davon, die Lage sei „so schlimm wie um die Straße von Hormus, nur für den Agrarsektor und nicht die Ölindustrie“.

Nun hofft er darauf, dass eine Lösung für die Schwarzmeer-Blockade bei den gerade laufenden Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine unter US-Vermittlung in Abu Dhabi gefunden wird. Russland indes versucht, seine Getreideexporte jetzt über die Ostsee umzuleiten: Neben russischen Häfen auch über den litauischen Hafen Klaipėda.

Litauen hat kein eigenes Labor

Litauens Regierung hat verfügt, dort aus Russland oder Belarus ankommenden Weizen, Gerste, Sonnenblumenkerne und Mais erst zu verladen, wenn Herkunftstests abgeschlossen sind. Damit soll verhindert werden, dass die Agrarprodukte aus den besetzten Gebieten der Ukraine stammen.

Da es in Litauen kein Labor für die erforderlichen Analysen gebe, müsse deren Auswertung im Ausland erfolgen und dauere mindestens zwei Monate, sagte ein Vertreter des litauischen Landwirtschaftsministeriums. Die Exporteure müssten alle Kosten für Lagerung, Tests, Rücksendung oder Vernichtung tragen.

Unterdessen ist laut der US-Behörde USDA die Getreideproduktion der sieben größten Weizenanbauländer dieses Jahr wegen Dürren und Missernten um 11 Prozent gesunken. Die US-Ernte ist die kleinste seit 1970. In der Folge ist der Weizenpreis schon jetzt gegenüber dem Vorjahr um 11,9 Prozent auf 6,75 Dollar pro Bushel (der Maßeinheit für Weizen an US-Börsen) gestiegen.

Die Welt stehe vor einer Krise, die „jahrelange Fortschritte bei der Hungerbekämpfung zunichtemachen und Millionen in akute Ernährungsunsicherheit stürzen“ könnte, heißt es in einer Analyse des Think Tanks Council on Foreign Relations.