Die russischen Luftangriffe setzen ukrainischen Unternehmen so stark zu, dass im Parlament gerade beraten wird, bis zu welchem Grad von Luftalarm Beschäftigte noch arbeiten und Läden, Restaurants und Tankstellen noch offen bleiben dürfen. Bei Alarmstufe Rot – anfliegenden russischen Raketen – geht gar nichts mehr. Bei Gelb – erwarteter Drohnenangriff – machen bisher Schnellrestaurants wie McDonald’s zu.

Das wird jetzt in der Werchowna Rada überprüft, da viele Supermärkte und Imbisse keine eigenen Schutzbunker haben und das ständige Schließen angesichts inzwischen immer häufigerer russischer Angriffe auf Stadtzentren zu enormen Umsatzausfällen führt, bis dahin, dass Läden und Restaurants ihre Mieten nicht mehr erwirtschaften.

Noch schlimmer steht es um die bisherigen Top-Exporteure: Die drei Stahlwerke sind so heftig von russischen Raketen und Drohnen attackiert worden, dass sie nicht mehr produzieren. Vor der russischen Vollinvasion im Februar 2022 lag die Ukraine mit 15,7 Millionen Tonnen exportierten Stahls noch in den globalen Top-10. 2025 wurden immerhin noch 4,1 Millionen exportiert. Jetzt muss Stahl für den Wiederaufbau importiert werden.

Ein Fünftel der großen Firmen fährt Verluste ein

Auf dem Agrarsektor ist die Lage inzwischen so dramatisch, dass das Land nach Angaben von Agrarminister Taras Wysozkyj in diesem Jahr die Hälfte der Getreide-, Ölsaaten- und Speiseöl-Exporte einbüßen könnte. Schon jetzt seien Export-Erlöse im Wert von 3 Milliarden Dollar verloren. Mehr als 1.100 Hafen-, Lager-, Verlade- und sonstige Infrastrukturanlagen sind durch russische Angriffe zerstört worden.

Von gut 9.500 Unternehmen, die mehr als 100 Millionen Hrywnja (gut 2 Millionen Euro) Umsatz machen, erwirtschaftet jedes fünfte Verluste. „Die in den letzten Monaten verstärkten russischen Angriffe auf die kritische Infrastruktur und die Produktionskapazitäten der Ukraine haben die wirtschaftlichen Aussichten erheblich verschlechtert und die erheblichen Risiken für die makroökonomische Stabilität verstärkt“, heißt es in der jüngsten Analyse der Kyiv School of Economics (KSE).

Infolgedessen erwartet die KSE nun für 2026 ein Rückgang des realen BIP um 0,3 Prozent und für 2027 um 0,6 Prozent. Im Sommer wurde noch ein Wachstum von 1,9 bzw. 2,1 Prozent prognostiziert. Die Wirtschaft des Landes stehe „mit dem Rücken zur Wand“, heißt es auch in der jüngsten Analyse des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw). „Der fünfte Kriegswinter dürfte die Ukraine vor eine harte Bewährungsprobe stellen“, meinte Olga Pindyuk, die wiiw-Ukraineexpertin.

Leitzins auf 16,5 Prozent angehoben

Während in Berlin am Donnerstag 37 Staats- und Regierungschefs der „Koalition der Willigen“ über weitere Ukraine-Hilfen berieten und Kanzler Friedrich Merz und der ukrainische Premier Serhij Korezkij am Freitag auf einem Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum auftreten wollten, wachsen die Haushaltslücken in der Ukraine immer weiter. Eigentlich hätte auch Präsident Selenskyj dabei sein sollen, wird aber aus Sicherheitsgründen voraussichtlich nicht teilnehmen. Die KSE sieht trotz des gerade verhandelten 45-Milliarden-Euro-Kredits der EU bis 2029 eine Finanzierungslücke von 90,5 Milliarden Euro.

Denn ukrainische Firmen müssen in Betonmauern und andere Sicherheitsanlagen investieren, statt in Innovation und Expansion. In der Folge gehen Steuerzahlungen zurück. Die immer häufigeren russischen Luftattacken tun ein Weiteres. Und der auf 16,5 Prozent erhöhte Leitzins bei zuletzt 10 Prozent Inflation erschwert Investitionen weiter.