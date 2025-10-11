piwik no script img
Das Logo des Klima Update°

Veggie-Steak, Ukraine-Krieg, Erneuerbare Die drei wichtigsten Klima-News der Woche

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das EU-Parlament will die Bezeichnung Veggie-Burger verbieten. Der Ukraine-Krieg verursacht hohe Emissionen. Erneuerbare sind nicht mehr aufzuhalten.

Susanne Schwarz
von Susanne Schwarz und Verena Kern

Berlin taz | Bezeichnungen wie Wurst, Steak, Burger sollen künftig für vegane oder vegetarische Alternativen verboten sein. Dafür hat in dieser Woche das EU-Parlament mit deutlicher Mehrheit gestimmt. Der Antrag kam von der konservativen EVP-Fraktion. Kritik kommt von (fast) allen Seiten. Besiegelt ist das „Veggie“-Verbot aber damit noch nicht. Die EU-Staaten müssen noch zustimmen. Wie es weitergeht, das besprechen Susanne Schwarz und Verena Kern im klima update°.

Russlands Krieg gegen die Ukraine ist auch für das Klima eine Katastrophe. Das zeigt ein neuer Bericht der „Initiative zur Treibhausgasbilanzierung von Kriegen“ um den niederländischen Klimaforscher Lennard de Klerk. In den ersten drei Kriegsjahren wurden demnach rund 240 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente zusätzlich verursacht – so viel wie Österreich, Ungarn, Tschechien und die Slowakei gemeinsam in einem Jahr freisetzen. Wir schlüsseln auf, wie diese Emissionen entstehen.

Aus erneuerbaren Energien wird weltweit mittlerweile mehr Strom erzeugt als aus Kohlekraft. Und die globale Energiewende nimmt weiter Fahrt auf: Bis zum Jahr 2030 wird sich die installierte Kapazität mehr als verdoppeln, heißt es in einer neuen Prognose der Internationalen Energieagentur. Das auf der Weltklimakonferenz von 2023 vereinbarte Ziel, die Kapazität erneuerbarer Energien bis 2030 im Vergleich zu 2022 zu verdreifachen, wird damit aber nicht erreicht.

klima update°: der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. In Kooperation mit dem Onlinemagazin klimareporter° und der taz Panter Stiftung. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Podcast „klima update°“ #Klimawandel #Erneuerbare Energien #CO2 #Fleischersatz
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Köpfe von Stefan Reinecke, Pauline Jäckels und Lisa Schneider
Nahost-Konflikt Der fragile Frieden
Podcast „Bundestalk“ von Lisa Schneider, Pauline Jäckels und Stefan Reinecke

Die Geiseln kommen frei. Israel soll seine Truppen weitgehend aus Gaza zurückziehen. Es gibt Hoffnung auf ein Ende des Krieges – und viele Aber.

Logo des Podcasts Fernverbindung
Chaostage in Frankreich Schafft es Macron aus der Regierungskrise?
Podcast „Fernverbindung“ von Rudolf Balmer und Tanja Tricarico

Die politische Krise in Frankreich will nicht enden. Dabei braucht es dringend Lösungen in der Innenpolitik und Stabilität in außenpolitischen Fragen.

Logo klima update°
Minister will Moorschutz-Ziele senken Die drei wichtigsten Klima-News der Woche
Podcast „klima update°“ von Susanne Schwarz und Sandra Kirchner

Wie es mit dem natürlichen Klimaschutz weitergeht. Wie der Wasserstoff-Markt in Gang kommen soll. Wie viel Klimafinanzierung Deutschland leistet.

klimawandel

EIne Frau wirft eine Flasche an einer Schnur in die Spree, Teil der Performance "Beton Berlin"
Künstlerische Stadtführung durch Berlin Eine Flaschenpost, die verbindet

„Beton Berlin“ bringt mit Führungen an ungewöhnlichen Orten Kunst in Ecken Berlins, die sonst kaum bis gar keine Beachtung finden. Nun läuft die Förderung aus.

Von Alexander Kloß

10.10.2025

Zwei Arbeiter prüfen den Lack eines VWs, sie tragen weiße Handschuhe
Zuschüsse für E-Autos Gezielt fördern
Kommentar von Anja Krüger

Es ist richtig, Normal- und Geringverdiener beim Kauf von E-Autos finanziell zu unterstützen. Warum auch sollte der Staat die Reichen fördern?

10.10.2025

Ein Werbezettel des Hamburger Zukunftsentscheids hängt in einem Briefkasten
Streitgespräch vor Hamburger Abstimmung Ist der Zukunftsentscheid ungerecht?

Nein, sagt Lou Töllner, Sprecherin des „Hamburger Zukunftsentscheids“. Ja, entgegnet Klaus Wicher, Landesvorsitzender des Sozialverbands SoVD.

Interview von André Zuschlag

9.10.2025

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Pro-palästinensische Szene Am Tiefpunkt
2
Friedensnobelpreis Nein, Donald Trump hatte ihn nicht verdient. Aber 2026?
3
Forscher zu Bürgergeld-Sanktionen „Verweigern Personen Arbeit, kann es gute Gründe dafür geben“
4
Aus für den Veggie-Burger Neue Hackordnung in der Europäischen Union
5
EU-Abgeordnete vor Herausforderung Kantine im EU-Parlament serviert Veggie-Burger
6
Lockerung im Bestattungsrecht Wie möchte ich bestattet werden?