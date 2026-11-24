Flüchtlinge, die von Belarus gezielt nach Polen, Lettland und Litauen geschleust wurden, durften von dort in der Regel nach Belarus zurückgeschickt werden. Dies entschied nun der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg, das Gericht des Europarats, dem 47 Staaten angehören.

Mitte 2021 kündigte der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko an, dass sein Land Flüchtlinge nicht mehr an der Weiterreise nach Westen hindern wolle. Damit wollte er sich für EU-Wirtschaftssanktionen gegen Belarus revanchieren. In der Folge vergab Belarus Touristenvisa an Flüchtlinge, die sonst nie in das Land gekommen wären. Die Flüchtlinge wurden dann von Sicherheitskräften an die Grenze gebracht. Nachdem sie von Polen, Lettland und Litauen zurückgeschickt wurden, ließ Belarus die Flüchtlinge nicht wieder ins Land, sodass diese teilweise wochenlang im Niemandsland zwischen Belarus und Polen kampierten, bis Belarus sie schließlich doch wieder aufnahm und in die Herkunftsländer abschob.

Beim EGMR klagten 32 Afghan:innen, die nach Polen wollten, und 19 Iraker:innen, die an der Grenze zu Lettland aufgegriffen wurden, sowie vier Kubaner:innen, die nach Litauen einreisen wollten. Sie kritisierten jeweils, dass sie von Polen, Lettland und Litauen ohne jede Prüfung ihrer Asylgesuche nach Belarus zurückgebracht wurden. Dies habe ihr Recht auf Schutz vor Misshandlungen verletzt, das in der Europäischen Menschenrechtskonvention garantiert ist.

„Instrumentalisierung von Migration“

Der EGMR entschied wegen der grundsätzlichen Bedeutung als Große Kammer mit 17 Richter:innen. Der Gerichtshof betonte zunächst das Recht der betroffenen Staaten, sich gegen eine solche Instrumentalisierung von Migration zu wehren. Die Staaten hätten das Recht, über den Zutritt zu ihrem Territorium zu entscheiden, Zäune zu bauen oder die Grenze auch ganz zu schließen.

Im Fall einer Instrumentalisierung von Flüchtlingen, mit denen die Lage in Nachbarstaaten destabilisiert werden kann, dürfen Europarats-Staaten die Flüchtlinge nach Belarus zurückschicken, ohne zu prüfen, ob es in Belarus ein rechtsstaatliches Asylverfahren gibt, so die Kernbotschaft des EGMR.

Nur in zwei Konstellationen gelten Ausnahmen. Besonders verletzliche Personen – etwa Kinder, Gebrechliche und Behinderte – müssen von den Behörden identifiziert werden und dürfen nicht zurückgeschickt werden. Das Gleiche gilt für Flüchtlinge, die in Belarus oder im Herkunftsstaat eine „reale und sofortige“ Gefahr für ihr Leben oder die Gefahr von Misshandlungen befürchten müssen. Die Beweislast für diese Gefahren liege bei den Migrant:innen, so der Gerichtshof. Es genüge aber das Vorbringen stichhaltiger Gründe, warum man die Beweislast nicht erfüllen konnte, zum Beispiel weil man im Niemandsland zwischen Polen und Belarus festsaß.

Tatsächlich hatten einige Klagen trotz der restriktiven Grundhaltung des EGMR Erfolg. So wurden sechs irakische Kinder von Lettland nach Belarus zurückgeschickt, obwohl sie ersichtlich weit von der Volljährigkeit entfernt waren. Auch ihre engsten Bezugspersonen, also die Eltern, hätten in Lettland bleiben können. Zudem stellte der EGMR fest, dass die Kinder und ihre Bezugspersonen bis zur Ausreise nach Belarus nicht in einem geschlossenen Lager hätten untergebracht werden dürfen. Lettland muss ihnen nun Entschädigungen bezahlen.

Auch die EU hat bereits auf die Instrumentalisierung von Flüchtlingen reagiert. In der Krisen- und Instrumentalisierungsverordnung ist den EU-Staaten erlaubt, in solchen Fällen die Standards im Umgang mit Flüchtlingen zeitweise abzusenken. Mitgliedstaaten dürfen in solchen Ausnahmesituationen zum Beispiel Registrierungsfristen verlängern, die Gesuche fast aller Neuankömmlinge in beschleunigten Grenzverfahren unter haftähnlichen Bedingungen prüfen und die Zahl der geöffneten Grenzübergangsstellen massiv reduzieren. Die Instrumentalisierungsverordnung gehört zum reformierten Gemeinsamen EU-Asylsystem (Geas) und ist seit Juli 2026 voll anwendbar.

Derzeit verhandelt die EU über einen noch weiter gehenden Krisenreaktionsmechanismus. Pro Asyl kritisiert diese Entwicklung und wendet sich gegen jede Aussetzung des Asylrechts.